Nedokážete najít bod G? Najde se sám. Je to skvělá parodie na AirTag

Alternativu ke sledovacímu přívěsku od Applu vymyslel Obi Fidler, italský grafický designér, a nejde o oficiální zařízení, pouze fanouškovský koncept. Je to však velká škoda, protože jeho nápad má opravdový potenciál.

Zařízení o velikosti většího knoflíku, které je u Applu již více než rok velkým hitem, by mohla konkurenční společnost Google podle designéra uvést s názvem G Spot, což na jednu stranu působí celkem trefně a seriózně (G jako Google, Spot = místo), jenže dohromady to evokuje název vysoce citlivého a vzrušivého bodu uvnitř ženského těla.

Korunu tomu nasazuje právě fakt, že přívěsky typu AirTag slouží díky lokalizačním technologiím a vlastnímu zdroji energie k nalezení dané věci nebo místa pomocí vašeho chytrého telefonu. Ženský bod G je pak často spojován s neschopností sexuálních partnerů jej najít, čehož designér využil k navržení opravdu trefných marketingových sloganů.

„Nemůžete najít G Spot? Je na to mobilní aplikace“, píše autor. Na samotné zařázení pak umístil slova „Našli jste můj G Spot“. S pomocí tohoto zařízení budete podle něj ještě rychlejší v hledání toužené věci a samozřejmě bude vaše činnost i efektivnější.

G Spot, parodie na Apple AirTag

Na závěr vedle samotného parodického zařízení nezapomněl ani na příslušenství, tedy různé klíčenky, do kterých by se G Spot mohl schovat. Celé to vylepšil sloganem: „Používejte ochranu, nikdy nevíte, co se může stát“.

Humor stranou, pro zařízení s Androidem skutečně existuje hned několik typů zařízení, která se mají vyrovnat schopnostem AirTagu. Svůj vlastní sledovací přívěsek nabízí třeba Samsung v podobě modelu Smart Tag, alternativu najdete také i u značek Tile nebo Cube. I ty vám v hledání dané věci umí výrazně pomoci.