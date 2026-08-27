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Našli jsme funkční telefonní budku. Zavoláte si z ní jen za dvě kačky

Lukáš Hron
V Třešti najdete funkční telefonní budku. A můžete si z ní zavolat. V Třešti najdete funkční telefonní budku. A můžete si z ní zavolat. V Třešti najdete funkční telefonní budku. A můžete si z ní zavolat. V Třešti najdete funkční telefonní budku. A můžete si z ní zavolat. V Třešti najdete funkční telefonní budku. A můžete si z ní zavolat. V Třešti najdete funkční telefonní budku. A můžete si z ní zavolat. V Třešti najdete funkční telefonní budku. A můžete si z ní zavolat. V Třešti najdete funkční telefonní budku. A můžete si z ní zavolat. V Třešti najdete funkční telefonní budku. A můžete si z ní zavolat. V Třešti najdete funkční telefonní budku. A můžete si z ní zavolat. V Třešti najdete funkční telefonní budku. A můžete si z ní zavolat. V Třešti najdete funkční telefonní budku. A můžete si z ní zavolat.
Od doby, co v Česku dosloužila poslední telefonní budka, uplynulo již pět let. Nacházela se v Hlubyni na Příbramsku a naposledy se z ní dalo zavolat 17. června 2021. V té době z ní však už dva roky nikdo nezavolal. Zdálo se, že její demontáží se uzavřela jedna éra tuzemské telefonie. Našli jsme nicméně budku, z níž si může i dnes kdokoli zavolat. Ne však kdykoli.

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