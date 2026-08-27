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Apple předběhli ve všem. Tento smartphone může změnit úplně vše
Až se budete hádat, kdo byl první s novým formátem mobilů: Apple, nebo Samsung, tak jediná správná odpověď je Huawei. Možná to jsou jen výstřelky, ale dost možná jeho koncepce zcela změní mobilní...
Toto je opravdový Český ráj. Z výhledů z této vojenské věže budete nadšeni
Redakční putování po zajímavých základnových stanicích tuzemských operátorů nás s Cetinem a O2 zavedlo i na nejvyšší horu Českého ráje. Na Kozákově (745 m n. m.) se od roku 1994 tyčí šestiboká...
Našli jsme funkční telefonní budku. Zavoláte si z ní jen za dvě kačky
Od doby, co v Česku dosloužila poslední telefonní budka, uplynulo již pět let. Nacházela se v Hlubyni na Příbramsku a naposledy se z ní dalo zavolat 17. června 2021. V té době z ní však už dva roky...
KVÍZ: Od první SMS po emoji: Jak dobře se vyznáte ve světě mobilů?
Mobilní telefon máme neustále po ruce, jeho historie ale skrývá spoustu překvapivých příběhů a kuriozit. Otestujte si, jak dobře znáte slavné přístroje, operátory i technologie, bez kterých se dnes...
Zaplatíte víc a budete nevěřícně kroutit hlavou. Přivítejme novinku Xiaomi
Výrobci nové levné mobily raději nepředstavují, a když už výjimečně něco ukážou, tak to rozhodně žádný šlágr není. Zde je výborný příklad od Xiaomi. Jednoduchá rada zní: kupujte starý model, dokud je...
Už víme, kdy Apple představí nové iPhony. Datum je stejné, den jiný
Apple konečně zveřejnil datum premiéry nových iPhonů 18 a také úplně prvního skládacího iPhonu. Datum je tradiční, ale den je to jiný než v minulých letech. Spektrum představených modelů však bude...
Našli jsme funkční telefonní budku. Zavoláte si z ní jen za dvě kačky
Od doby, co v Česku dosloužila poslední telefonní budka, uplynulo již pět let. Nacházela se v Hlubyni na Příbramsku a naposledy se z ní dalo zavolat 17. června 2021. V té době z ní však už dva roky...
Češi sjíždějí Balkán, odhalil operátor. Ale jedničkou je stále Turecko
Operátor O2 zveřejnil data, kam jezdí jeho zákazníci v létě na dovolenou, respektive kde využívají jeho roamingové služby. Zajímavá jsou především místa mimo Evropskou unii. Tam vede Turecko, ale...
Na první pohled šok, ceny jsou děsivé. Ale ve skutečnosti jsou novinky výhodné
Nové smartphony řady Pixel 11 od Googlu nejsou až na výjimky dražší než předchůdci. Vzrostla sice úvodní „cena od“, ale to kompenzuje nárůst paměti. V předprodeji navíc mohou novinky dávat mnohdy...
Zase to jsou jedny z nejlepších fotomobilů. Google ukazuje nejen sílu softwaru
Smartphony Google Pixel patří dlouhodobě ke špičkovým fotomobilům. A Google u nich ukazuje sílu softwaru. To předvádějí i letošní modely, které v testu potvrdily, že opět patří ve své třídě k tomu...
Keramika a ikonický design. Apple chystá nové hodinky včetně odolných
Nová generace chytrých hodinek od Applu dorazí po boku smartphonových novinek a internetem se již šíří spekulace a náznaky, jak bude sestava novinek vypadat a co budou umět. Pokud se chystáte letos...
Toto je opravdový Český ráj. Z výhledů z této vojenské věže budete nadšeni
Redakční putování po zajímavých základnových stanicích tuzemských operátorů nás s Cetinem a O2 zavedlo i na nejvyšší horu Českého ráje. Na Kozákově (745 m n. m.) se od roku 1994 tyčí šestiboká...
Zaplatíte víc a budete nevěřícně kroutit hlavou. Přivítejme novinku Xiaomi
Výrobci nové levné mobily raději nepředstavují, a když už výjimečně něco ukážou, tak to rozhodně žádný šlágr není. Zde je výborný příklad od Xiaomi. Jednoduchá rada zní: kupujte starý model, dokud je...
Chcete luxusní záběry z dovolené? Tak vyzkoušejte toto místo v Česku
Z Janských Lázní je to sem pěšky víc než pět kilometrů, zabere to zhruba dvě a půl hodiny. Anebo můžete využít visutou lanovku. Ta vás kousek pod vrchol Černé hory vyveze za necelých osm minut. Bez...
Apple předběhli ve všem. Tento smartphone může změnit úplně vše
Až se budete hádat, kdo byl první s novým formátem mobilů: Apple, nebo Samsung, tak jediná správná odpověď je Huawei. Možná to jsou jen výstřelky, ale dost možná jeho koncepce zcela změní mobilní...
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Google zpřísní podmínky instalace aplikací. Chce víc chránit uživatele Androidu
Google si od září letošního roku v některých zemích vyzkouší přísnější ochranu aplikací na operačním systému Android. Řešení může později firma rozšířit globálně. Cílem je znesnadnit instalaci...
Jsou nové Samsungy Z Fold lepší než zavedené modely Motoroly nebo Honoru?
Pokud chcete s mobilem vyčnívat, mít něco extra a nevadí vám za to pořádně utrácet, máme pro vás tři varianty. Respektive čtyři, když trochu uhneme s formátem. Nutno dodat, že jejich cena je pro...