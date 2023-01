Žena cestou z rodinného setkání havarovala. Naštěstí měla iPhone

Rodina začala po své příbuzné pátrat v pondělí 26. prosince v ranních hodinách. S ženou se jim totiž nedařilo spojit poté, co odjela z vánočního setkání. Její iPhone proto zkusili lokalizovat prostřednictvím aplikace Najít. Úspěšně. Jak se později ukázalo, šlo o klíčové rozhodnutí.

Ženin telefon se totiž podle portálu Fox11 Los Angeles ohlásil v horách severně od San Bernardina, kde se rodinné setkání uskutečnilo. Rodina se proto vzápětí obrátila na tísňovou linku 911. Záchranáři následně na místě, odkud se telefon hlásil, objevili vůz pohřešované. Nacházel se mimo dálnici pod srázem v šedesátimetrové hloubce.

Poté, co se k vozu dostali, v něm záchranáři objevili i pohřešovanou ženu. Ve voze byla zaklíněna, po vyproštění těžce zraněnou řidičku převezli do nemocnice. Přesná příčina nehody není známa a je předmětem policejního vyšetřování. Pravděpodobně k ní však došlo bez dalších svědků, žena tak může mluvit o velkém štěstí, že její příbuzné napadlo vyzkoušet jednu z funkcí Applu.

Funkce Najít (Find My), kterou Apple představil v roce 2019 a která slučuje dřívější dílčí lokalizační funkce včetně Najít iPhone (Find My iPhone) představené v roce 2010, dokáže ukázat na mapě nejen ukradený či ztracený iPhone, který lze jejím prostřednictvím v případě potřeby vzdáleně zablokovat či smazat jeho obsah, ale i další produkty Applu. Uživatelé iPhonů, iPadů či iPodu touch mimo to mohou s přáteli, rodinou a kontakty také sdílet svou aktuální polohu, kterou v případě nastaveného rodinného sdílení vidí rodinní členové v aplikaci automaticky.