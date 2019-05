První fotomobil se objevil před dvaceti lety. Uměl jenom selfie

V souboji o první fotomobil si prvenství zkouší připsat různé značky, ale podle všeho je tou skutečně první japonská Kyocera, která je u nás málo známá, přesto dodnes patří mobilní telefony do jejího portfolia. V devadesátých letech byl vývoj v mobilní oblasti na japonském trhu překotný a vznikaly tu mnohé koncepty využité daleko později.

Kyocera se do vývoje modelu nazvaného VP-210 Visual Phone pustila už v roce 1997, na trh pak měl být tento přístroj podle některých pramenů uveden 17. května roku 1999, tedy před dvaceti lety. Telefon byl na tehdejší poměry vcelku obvyklého ražení, zvláštností byla tedy jen mohutná čočka fotoaparátu nad dvoupalcovým barevným displejem (65 tisíc barev). Kamera byla vepředu kvůli přenosu videa: zvládala nasnímat dva snímky za sekundu, které šlo přenášet přes tehdejší mobilní síť PHS.

Do vnitřní paměti telefonu se vešlo asi dvacet snímků a odesílat je mělo jít e-mailem. Rozlišení bylo velmi nízké, obraz měl celkem 110 tisíc pixelů. Přístroj se v roce 1999 v Japonsku prodával za 40 tisíc jenů, což je v přepočtu dnes asi 8 200 korun.

Kyocera byla nejspíš skutečně prvním výrobcem, který takový přístroj vyrobil a začal prodávat. Idea fotomobilu ale byla tou dobou už trochu starší. Prototyp takového konceptu s názvem Intellect vznikl v roce 1993 pod rukama inovátora Daniela Hendersona.

Fotoaparát Olympus Deltis VC-1100, který byl uveden na trh v roce 1994, například umožňoval připojení k modemu a přenášení digitálních snímků po síti. V roce 1995 se objevil koncept Apple Videophone a v témže roce si kombinaci fotoaparátu a telefonu patentovala firma Kodak, který byl dvojici jejích zaměstnanců (Kenneth Parulsi a James Schueckler) „přiklepnut“ 9. září 1997.

Už v 11. června 1997 se přitom objevil první fotka, která byla pořízena a sdílena přímo z mobilního zařízení. Byl to snímek, který pořídil Philippe Kahn v porodnici v kalifornském Santa Cruz a zachycuje jeho právě narozenou dceru. Kahn ke sdílení snímku využil podomácku vyrobený přístroj, který spojoval mobil a digitální foťák.

Po prvenství Kyocery se v prodeji začaly objevovat i další mobilní telefony s fotoaparátem. V Koreji se v červnu roku 2000 začal prodávat mobilní telefon Samsung SCH-V200, který měl již fotoaparát klasicky na zadní straně. Nedlouho poté, v listopadu roku 2000, se v Japonsku objevil podobně koncipovaný Sharp J-SH04 pro tehdejšího operátora J-Phone (dnes SoftBank). Sharp měl, podobně jako Kyocera, rozlišení 0,11 megapixelu, Samsung na tom byl s 0,35 megapixely o něco lépe, ale z dnešního hlediska samozřejmě směšně.

Zajímavostí bylo, že Samsung SCH-V200 neuměl snímky nijak sdílet, dvacet obrázků, které se vešly do paměti, tak bylo potřeba ručně překopírovat do počítače. To Sharp uměl sdílet snímky přímo. Nikoli náhodou byla autorem technického řešení modelu Sharp společnost LightSurf, jejímž zakladatelem byl zmíněný inovátor Kahn. U Sharpu tak byl fotoaparát skutečně integrován se systémy telefonu, Samsung SCH-V200 byl vlastně mobilní telefon s „přilepenou“ kamerou.

Ostatně kamery coby přídavky stály u začátku éry fotomobilů v Evropě. V roce 2001 se objevila na trhu kamerka Ericsson CommuniCam MCA-10, která se dala připojit k telefonům Ericsson T20e, T29s, T39m, R320 a R520m – tedy, pokud měly správný firmware. Foťák v sobě uměl uchovat pět snímků s rozlišením 352 x 288 pixelů. Odesílat e-mailem nebo na službu WebAlbum je šlo z menu zmíněných mobilních telefonů.

V závěru roku 2001 se objevil Ericsson T68 a s ním přišly i vylepšené verze kamery. V roce 2002 dostal přídavný fotoaparát třeba i Siemens S55 a také jeho dostupnější alternativa M55. Foťák se jmenoval QuickPic a byl vyveden v designu každého z modelů, celkem existovaly tři typy (IQP 500, IQP 510 a IQP 530). Nokia dodávala ke komunikátoru 9210i samostatný fotoaparát Concord EyeQ, který do telefonu přenášel fotky přes infračervený port.

Nejvýznamnější evropskou novinkou na tomto poli ovšem byl chytrý telefon Nokia 7650, který se objevil z kraje roku 2002 a měl fotoaparát přímo integrovaný v těle po vzoru japonských průkopníků. Byl to první smartphone s foťákem a tedy zástupce dnes tak běžného druhu přístrojů. Jejich forma a především schopnosti se ovšem za ta léta dramaticky změnily.