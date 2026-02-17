Jsou nové iPhony 17 opravdu nejošklivější? Nebo se vám nelíbí starší kusy?

Lukáš Hron
Smartphony Applu se stejně jako jakýkoli jiný jeho produkt vyznačují čistým designem. Apple moc dobře ví, že co funguje, není důvod zásadně měnit, a tak k velkým designovým změnám přistupuje s rozvahou. Přesto je jejich design často kritizovaný a hojně to platí pro poslední generaci iPhonů 17 ve verzích Pro a Pro Max. Nyní můžete rozhodnout, který iPhone je tím designově nejpovedenějším.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Redakce s využitím AI (Nano Banana Pro)

To, že Apple, co se týče iPhonů, udává designový směr smartphonové produkce, je očividné – nejeden výrobce se jim snaží své vrcholné modely vzhledově přiblížit. Ovšem i iPhony prošly řadou evolučních kroků. Některé změny přijali uživatelé vstřícně, jiné skousávali déle.

Jednou ze zásadních designových, a také funkčních změn, bylo odstranění tlačítka Home. Displej se tak roztáhl po prakticky celé čelní ploše iPhonu. Záda Apple sochá zejména v závislosti na sestavě použitých fotomodulů, opravdu zásadní obměny se design zadního panelu dočkal s loni představenou modelovou řadou 17, a to v případě vrcholné dvojice Pro/Pro Max, což mnozí zákazníci kritizovali.

Všechny dosavadní iPhony, tedy i modely SE, se nyní utkají o vaši přízeň ve fotoduelu. Hlasovat můžete až do čtvrtka 26. února, a to do 12. hodiny. O konečném vyhodnocení rozhoduje hodnocení Elo, které pomáhá získat co nejférovější výsledek.

Designově nejpovedenější iPhone zvolte zde

Elo je fér hodnocení, jako v šachu

Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her. Dá se aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev: rozdíl v bodech Ela určuje, jak velkou pravděpodobnost výhry daný hráč (soutěžící) má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu nebo na stránkách věnovaných šachu Chess Mates.

17. února 2026

16. února 2026

15. února 2026

14. února 2026

14. února 2026

13. února 2026  17:46

13. února 2026  10:08

13. února 2026

12. února 2026  12:15

12. února 2026  7:02

12. února 2026

