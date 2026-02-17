To, že Apple, co se týče iPhonů, udává designový směr smartphonové produkce, je očividné – nejeden výrobce se jim snaží své vrcholné modely vzhledově přiblížit. Ovšem i iPhony prošly řadou evolučních kroků. Některé změny přijali uživatelé vstřícně, jiné skousávali déle.
Jednou ze zásadních designových, a také funkčních změn, bylo odstranění tlačítka Home. Displej se tak roztáhl po prakticky celé čelní ploše iPhonu. Záda Apple sochá zejména v závislosti na sestavě použitých fotomodulů, opravdu zásadní obměny se design zadního panelu dočkal s loni představenou modelovou řadou 17, a to v případě vrcholné dvojice Pro/Pro Max, což mnozí zákazníci kritizovali.
Všechny dosavadní iPhony, tedy i modely SE, se nyní utkají o vaši přízeň ve fotoduelu. Hlasovat můžete až do čtvrtka 26. února, a to do 12. hodiny. O konečném vyhodnocení rozhoduje hodnocení Elo, které pomáhá získat co nejférovější výsledek.
Designově nejpovedenější iPhone zvolte zde
Elo je fér hodnocení, jako v šachu
Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her. Dá se aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev: rozdíl v bodech Ela určuje, jak velkou pravděpodobnost výhry daný hráč (soutěžící) má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu nebo na stránkách věnovaných šachu Chess Mates.