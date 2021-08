Další velká smartphonová věc. Závod o speciální foťáček začal

Kdo bude mít jako první použitelnou technologii poddisplejového fotoaparátu? Roční náskok má ZTE, ale první pokus bylo fiasko. Nyní se s technologií pochlubilo Oppo a ve dvou dnech po sobě se ukážou řešení Xiaomi a Samsungu (více viz Když oni, tak my o den dřív. Xiaomi se stává noční můrou Samsungu), tedy aktuálně dvou největších výrobců na světě. Následně můžeme očekávat, že se do poddisplejového foťáku pustí další výrobci nebo výrobci součástek.

O úspěchu však může rozhodnout Apple, který prostě udává trendy. V jeho případě se však o nové technologii zatím nemluví, není to na pořadu příští a možná ani přespříští generace iPhonů. Ostatně, Apple používá vpředu sofistikovanou sestavu fotoaparátu a senzorů, které slouží i pro odemykání obličejem. Takže by pod displej musel dostat více než jen jeden objektiv. A to je asi problém.

Dostat foťák pod displej sice není úplně složité, ale velmi těžké je z něj udělat funkční věc. A to jak ze strany displeje, tak fotoaparátu. V ideálním případě by totiž na displeji nemělo být nic vidět a foťák by měl fotit, jako by nebyl pod displejem.

Protichůdné požadavky

Výrobci tedy musí skloubit dva protichůdné požadavky. Aby foťák dobře fotil, tak potřebuje, aby na něj dopadalo co nejvíce světla. Což se stane jen tehdy, pokud bude displej nad ním co nejvíce průhledný. Jenže v tom případě to na displeji bude vidět a jsme u obyčejného průstřelu nebo výřezu.

Že je to složitá záležitost, názorně ukázal první, už loňský, komerční pokus v podobě Axonu 20 od ZTE. Ten si stále můžete koupit, ZTE má evropský obchod, ze kterého obsluhuje i Českou republiku. Jenže jediným důvodem, proč utratit více než 10 tisíc korun, bude ukázka, kudy cesta nevede. Nejenže je u Axonu 20 na displeji vidět místo, kde je foťák, ale ten zároveň fotí dost mizerně. Což je ještě vcelku lichotivé označení.

ZTE už ukázalo svůj reparát. Model Axon 30 se ukáže v září, ale v Číně ho už někteří novináři měli možnost otestovat. Výsledky jsou výrazně lepší než u loňského pokusu, ale ideální to stále není.

Do soutěže se přihlásilo i Oppo, které zatím představilo technologii a demonstrační přístroj. O komerčním nasazení zatím nepadlo ani slovo. Z materiálů prezentovaných firmou se zdá, že skrytí foťáku pod displej se docela povedlo a foťák dokáže pořídit ostrou fotku. Ale k dokonalosti má stále daleko, fotí jako levný mobil před pár lety.

Na další dva pokusy si musíme ještě několik dnů počkat. Xiaomi Mi Mix 4 asi jen tak nevyzkoušíme, má to být čistě čínská záležitost, ale Samsung Galaxy Z Fold 3 budeme testovat krátce po premiéře. Ta se uskuteční už ve středu 11. srpna, Xiaomi ukáže svůj pokus o den dříve. Navíc Galaxy Z Fold 3 bude mít tu výhodu, že selfie si uživatel může pořídit i na vnějším displeji i za pomoci hlavního fotoaparátu, když se telefon rozevře. Vnitřní schovaný fotoaparát by tak měl sloužit primárně pro videohovory, kde není absolutní kvalita tak podstatná.

A proč se vůbec výrobci o něco, co je z fyzikální podstaty problematické, snaží? Důvod je dlouho známý. Přední fotoaparáty jsou pro velkou část zákazníků po celém světě velmi důležité. Zároveň je tlak na co největší displeje, což před mnoha lety vedlo ke zmenšování rámečků okolo nich, aby se telefony příliš nezvětšovaly.

Výsledkem jsou výřezy a průstřely displeje. Na ty si většina zákazníků zvykla, rušivé sice jsou, ale zásadní problém to není. Přesto se výrobci rozhodli investovat do nejistého podniku poddisplejového fotoaparátu velké částky. Výsledkem tak bude čistý displej jako před mnoha lety. Ale bez velkých rámečků okolo něj.