Objektivy nejsou vše. Nenechte se napálit na fotografická šidítka u smartphonů

Popularita smartphonů je nepopiratelná, ročně se jich po světě prodá hodně přes miliardu. Kdysi byl mobil doslova mobilní náhradou klasického telefonu. Pak se přidaly esemesky, budík, jednoduché hry. A na začátku nového milénia i fotoaparát. Z dnešního pohledu mizerný, ale nějak se začít musí.

To souviselo s rozvojem digitální fotografie, která během několika prvních let 21. století prakticky vymazala fotografii klasickou. A digitální fotografii pak postupně převzaly smartphony. Samozřejmě i dnes si můžete koupit kinofilm a fotit analogově a samozřejmě jsou v prodeji i klasické digitální fotoaparáty. A to především v poloprofesionální a profesionální kategorii.