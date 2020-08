Jsou čtyři foťáky ve smartphonu dostatečné? Neměli by mobilní výrobci jejich počet navýšit? Čínský designér neobvyklým způsobem upozorňuje, kam by se aktuální honba za co nejlepší fotosestavou v mobilu určitě neměla dostat. Současně s tím pokládá otázku, kolik snímačů uživatel opravdu reálně potřebuje a využije.

Autor: Behance/Phoenix Bai