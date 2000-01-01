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Česko zažilo ve středu 12. srpna spektakulární částečné zatmění Slunce, jaké se dlouho nebude na našem území opakovat. Jev pozorovaly, a také se snažily vyfotit, doslova davy na řadě míst republiky. Fotit jsme zkoušeli i my, abychom zjistili, jak obtížné je zatmění zachytit mobilním telefonem. Jde to, ale chce to přípravu a znalost schopností foťáku svého mobilu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Fotografování zatmění Slunce není jednoduchá disciplína ani pro zkušené fotografy s pokročilou technikou, natož pro amatéry vyzbrojené pouhým mobilním telefonem. Tím za standardních okolností zatmění téměř vyfotit nejde. Ale s drobnou přípravou se to podařilo.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Základem je vlastně už samotný mobil. Slunce je na obloze vlastně jen malý objekt, zachytit ho relativně širokoúhlým objektivem fotomobilu není nic snadného. Typický snímek v takové situaci bude mít až doběla vypálenou oblast v širším okolí Slunce a pak teprve kresbu krajiny a oblohy okolo, jako vidíme v horním rohu tohoto snímku. Na displeji našeho přístroje ale už scéna vypadá lépe.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
K tomu je potřeba vlastně dvou věcí: smartphone s dobrým zoomem a také znalost chování telefonu při focení v extrémech. Někde pomůže třeba manuální režim focení, my jsme v našem konkrétním případě využívali především práci s takzvanou kompenzací expozice.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na focení zatmění Slunce jsme se vybavili dvojicí přístrojů od čínské značky Vivo. Na běžnější X300 Pro jsme si připevnili provizorním způsobem filtr, model X300 Ultra jsme ponechali bez jakéhokoli filtru. S ním jsme totiž plánovali fotit v pozdější fázi zatmění, kdy už není světlo tak intenzivní.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vivo zrovna patří k výrobcům, kteří umožňují přes speciální kryt na modely, které jsme používali, připevnit i profesionální fotografické filtry. Ty jsme ale neměli k dispozici, takže jsme v případě filtru improvizovali se sklem do svářečských brýlí. Velká plocha sestavy fotoaparátů umožnila sklo připevnit přímo před čočky foťáků, důraz jsme kladli na viditelnost teleobjektivu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
U Viva X300 Ultra jsme k žádným úpravám nesáhli. V zásadě ale také stačí fotit přes sklíčko, které může uživatel držet v druhé ruce. My jsme ale telefon bez improvizovaného filtru použili pro samostatné focení. Pořád platí, že v extrémním případě by mohlo dojít k poškození senzoru intenzivním světlem, u mobilů je ale tato pravděpodobnost na rozdíl od foťáků s velkou optikou velmi malá, obzvlášť v pozdní fázi zatmění.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Efekt improvizované sestavy je okamžitě vidět. Tmavé sklíčko zbarví běžnou scénu do zeleného odstínu. Toho se vlastně zbavit nejde, je možné s ním ale pracovat třeba při dalším zpracování fotografie v grafickém programu. Tomu jsme se ale nevěnovali.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ihned krátce po začátku částečného zatmění jsme si ověřili, že sestava funguje. Obzvlášť v počátku zatmění bylo důležité skloubit všechny faktory. Tedy improvizovaný filtr i práci s foťákem. Ze zkušeností víme, že u modelů X300 od Viva je vcelku dobře použitelný i 30násobný hybridní zoom, takže jsme používali k focení rovnou ten.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Následně jsme si u snímků hráli s kompenzací expozice. Zde je expozice „stažená“ zcela do mínusu, tedy -3.0 EV, které telefon v prostředí fotoaparátu umožňuje. Než takto budete fotit, vyzkoušejte si to. Většinou to chce klepnout na světlý objekt na scéně (tedy slunce), pak stáhnout posuvník po displeji směrem dolů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Různé hodnoty kompenzace expozice dají různě vyniknout barvám a jasu Slunce. Druhou možností je fotoaparát přepnout do plně manuálního režimu a ovládat závěrku (čas) a citlivost (ISO) fotografování. My jsme ale u Viva X300 Pro tuto možnost nevyužili, protože v ručním režimu telefon dovolí nastavit ISO na minimum 72, zatímco na „automat“ je nejnižší hodnota citlivosti 50.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jak je důležitý zoom ukazuje takováto nepovedená fotografie. I přes sklo s filtrem je při příliš širokém záběru slunce příliš intenzivní a na snímku není ze zatmění nic vidět.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jen malý zoom nepomůže a to ani s asistencí kompenzace expozice. Proto by měl smartphone mít výraznější schopnost optického přiblížení. Nebo musíte najít nějaký způsob, jak přísun světla k optice ještě výrazně utlumit.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
U jevů jako je zatmění Slunce je obecně obtížné dostat do záběru jak samotný úkaz, tak třeba něco z okolí. Jsou to dva prakticky protichůdné požadavky, se kterými má problém i špičková fotografická technika. U smartphonu to s trochou štěstí zafungovat může, ale výsledek nebude nikdy perfektní. Nicméně snímek může mít zajímavou atmosféru. Čím níž bude Slunce k obzoru, tím lépe se dá takový snímek pořídit.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Postupující zatmění znamená, že světla postupně trochu ubývá, ale i v takovéto fázi bylo stále potřeba přísun světla k optice foťáku „krotit“.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
S postupujícím zatměním se v některých oblastech Česka objevila lehká oblačnost, která ale výsledným snímkům dodala na plastičnosti a atmosféře.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Právě atmosféra je u takových jevů důležitější, než zcela dokonalý snímek - ten smartphonem s jeho omezenými možnostmi (ale i běžným foťákem) vlastně nepořídíte nikdy. Extrémní zoom přináší ztrátu detailů a kresby, ale atmosféra může být stále zajímavá. Obzvlášť, když máte štěstí a před objektivem se kolem slunce proletí opeřenec.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V nejpokročilejší fázi částečného zatmění Slunce zbýval na obloze jen malý srpek naší hvězdy. To už je situace pro malé čipy a optiky mobilů příznivější, světla je pořád totiž dost, ale už není třeba tak intenzivní práce s dalším nastavením. I když i tady jsme si s kompenzací expozice pohráli.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V nejpokročilejší fázi jsme sáhli i po druhém obdobném mobilu bez improvizovaného filtru. Stačilo jen pracovat se zoomem a zmíněnou kompenzací expozice a vznikly tak tyto atmosférické snímky pro změnu s oranžovým barevným nádechem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Při focení s tak intenzivním zoomem je ale potřeba dát pozor ještě na jednu věc, jak ukazuje tento snímek. Řada smartphonů má různé funkce vyhlazování a zdokonalování fotografií pomocí AI. A ta někdy fotku „vyžehlí“, jako k tomu došlo právě tady.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nedávné částečné zatmění Slunce rozhodně přilákalo pozornost, ale také ukázalo limity schopností mobilních telefonů coby kvalitních fotoaparátů. Fotit v extrémech s nimi jde, ale už to opravdu vyžaduje určitou přípravu a dovednosti. A vlastně i ten správný mobil. Tím bez zoomu podobný jev zachytit nepůjde.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz