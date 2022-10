Vedl znovuzrození smartphonů Nokia, teď firmu opouští

Florian Seiche je svým způsobem veteránem mobilního trhu. Dlouho byl spojen se značkou HTC, jejíž aktivity v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky vedl v dobách největší slávy tohoto tchajwanského výrobce chytrých telefonů. Seiche v podstatě zažil jak vzestup HTC (sám se podílel na tom, že firma začala své výrobky prodávat sama a ne jen brandované operátorům), tak jeho pád. A možná i proto se později přidal k ambicióznímu projektu obnovit zašlou slávu ještě legendárnější značky Nokia.

Firma HMD Global, která si od finské Nokie zajistila licenci na použití značky Nokia právě na poli mobilních zařízení, vznikla v prosinci roku 2016 a Seiche se už tehdy postavil do jejího čela. Ambice projektu byly velké, firma se chtěla dostat mezi pět největších výrobců mobilních telefonů na světě, ale to se doposud nepodařilo. Dalo by se říct, že se HMD Global s telefony Nokia trochu hledala a úspěchy nebyly takové, jaké si manažeři představovali. Dokonce to chvíli trochu vypadalo, že by projekt mohl skončit neslavně.

V poslední době se však zdá, že došlo u HMD Global k určité stabilizaci. Firma si udělala jasno ve svém portfoliu, nežene se do cenové války s konkurencí a klade důraz na oblast bezpečnosti a nejnověji také trvalé udržitelnosti. Se zákazníky si chce HMD Global vytvořit užší pouto, což dokazuje například nová služba Circular, v rámci které si mohou zájemci telefon pronajmout za měsíční poplatek.

Proto je Seicheho konec v čele HMD Global trochu nečekaný. Šéf firmy přežil turbulentní období a odchází, zdá se, v době, kdy přece jen přišel trochu větší klid. „Florian Seiche, CEO HMD Global, ze společnosti HMD odchází a míří za jinými příležitostmi. Chceme mu poděkovat za vše, co pro HMD udělal a do budoucna mu přejme vše nejlepší,“ píše firma ve stručném oznámení k jeho odchodu.

Děkuje i Seiche, který informaci o svém konci v HMD Global sdílel na svém LinkedIn profilu. „Jsem nesmírně hrdý na to, čeho jsme za uplynulých 6 let v HMD dosáhli. Teď pro mě nadešel čas další kapitoly, odcházím tedy z pozice CEO HMD. Chci vyjádřit své díky. Díky za oddaný a talentovaný tým zaměstnanců HMD, týmu vedení, představenstvu HMD i akcionářům,“ píše Seiche, který dále za spolupráci poděkoval i partnerům a zákazníkům.

Seiche také ve své zprávě připomněl úspěchy HMD Global, například oblíbenou řadu retro mobilních telefonů Nokia, důraz firmy na ekologii včetně nové služby Circular nebo silnou pozici značky na trzích v Jihoafrické republice, USA a Velké Británii, nebo oblibu značky ve firemním prostředí.