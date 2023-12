Tato krabička umí vyřadit nejen iPhony. V ohrožení jsou i ostatní zařízení

Jmenuje se Flipper Zero a na první pohled vypadá jako nějaká digitální hra. Ve skutečnosti jde však o sofistikované zařízení pro technologické geeky a pentestery, tedy lidi, kteří hledají slabá místa v IT systémech, která by mohli zneužít hackeři. Toto autonomní zařízení s dosahem až 50 metrů v reálném čase interaguje s různými digitálními systémy, které umí naklonovat.

Už v základu nabízí nejrůznější možnosti, jak si pohrát s NFC, RFID čipy, wi-fi a díky integrovanému modulu i s Bluetooth připojením. Slouží třeba jako přijímač i vysílač pro frekvence pod 1 GHz, na nichž funguje široká paleta bezdrátových zařízení včetně třeba dálkově ovládaných domácích spotřebičů, dálkových ovladačů garážových vrat či bezklíčových systémů. Dokáže číst nízkofrekvenční bezdotykové karty a ukládat je do paměti. Alternativní firmware pak tyto možnosti ještě více rozšiřuje. Lze jej však také poměrně snadno zneužít.