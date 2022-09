Na veletrh dovezli několik fitness pomocníků. Vyznat se v nich není lehké

Sestava aktuálních modelů od značky Fitbit je číselně opravdu velice pestrá. Ke stávajícímu modelu Charge 5 se totiž přidávají tří další modely: Sense 2, Inspire 3 a Versa 4. Každý model, ať už náramek, nebo hodinky, nabízí trochu jiný uživatelský zážitek. Inspire 3 je dostupným modelem, Sense 2 se více zaměřuje na analýzu vašeho zdraví a Versa 4 jsou zase takové univerzální chytré hodinky.

Aby vám to však Fitbit neudělal moc lehké, modely Sense 2 a Versa 4 jsou od sebe na první pohled prakticky nerozeznatelné. Oba nabídnou 1,58palcový displej, kovové pouzdro a sportovní silikonový řemínek. Spojuje je i utěsnění proti vodě (5 atmosfér), senzor srdeční aktivity či okysličení krve a také zabudovaná GPS či NFC pro placení hodinkami.

Oba modely by podle výrobce měly vydržet na jedno nabití alespoň šest dní v provozu. Doba nabíjení s přibaleným nabíjecím kabelem jsou asi dvě hodiny. Verse 4 i Sense 2 dále také nabídnou přes 40 režimů různých druhů cvičení. Hodinky umí rozpoznat i automaticky, že jste začali cvičit.

Sense 2 má však nad rámec této výbavy ještě elektrokardiogram, možnost měřit tělesnou teplotu a nabídne i pokročilejší algoritmy pro měření celkového zdraví. Výběr mezi těmito dvěma modely tak bude primárně záviset na tom, zda vyžadujete co možná nejvíce detailní měření zdraví, či vám na tom tolik nezáleží a chcete něco málo ušetřit.

Cenový rozdíl mezi těmito modely je poměrně značný, Versa 4 lze aktuálně předobjednat za 230 eur (asi 5,5 tisíce korun), Sense 2 vyjde na 300 eur (necelých 7,5 tisíce korun). Oba modely by se měly začít prodávat koncem září na vybraných trzích.

Posledním do party je model Inspire 3, který je pomyslnou vstupní branou do světa zařízení Fitbit. Je to základní model s malým displejem, ale co do funkcí je poměrně zručný. Nabídne především sledování tělesné aktivity (srdeční tep, okysličení krve) a také dvacet sportovních režimů.

Od modelu Inspire 3 každopádně neočekávejte ani GPS, ani schopnost mobilních plateb. Zato však nabídne o něco lepší výdrž na jedno nabití (alespoň deset dní) a samozřejmě také i utěsnění proti vniknutí vody, pokud byste si s ním chtěli zaplavat. Inspire 3 se bude prodávat za 100 eur (necelých 2,5 tisíce korun) v polovině září.

Ke všem zmíněným modelům navíc Fitbit přidává také půlroční členství v prémiovém programu s větší mírou informací o vašem cvičení a zdravotním stavu a také virtuálním trenérem.