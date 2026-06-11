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Chtěli ušetřit, jenže slovenský podvodník je nachytal. Posílal falešné iPhony

Lukáš Hron
Snaha ušetřit nějakou tu korunu při nákupu čehokoli není nic neobvyklého. Ruku v ruce s tím jde však obezřetnost. O to více, pokud jde o neobvykle výhodné nabídky. Ty by měly v lidech vzbudit přirozenou nedůvěřivost. Ne vždy tomu tak ovšem je. Své o tom ví minimálně šest lidí, kteří se na Slovensku nechali zlákat výhodnou nabídkou iPhonů.

Muž na Slovensku na inzertních portálech a sociálních sítích prodával falešné iPhony, vydával je za originální. | foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

V pátek 5. června slovenská policie na sociálních sítích informovala o případu podvodu, kdy 34letý Vladimír S. z Bratislavy nabízel prostřednictvím internetových inzertních portálů a sociálních sítí iPhony za výhodné ceny. Telefony prezentoval jako originální, jejich pravost měl dokládat i fakturami. Ty však byly podle policie smyšlené.

Lidem, kteří na inzerci zareagovali a domluvili se na koupi, totiž namísto originálního iPhonu dorazila bezcenná kopie. Policii se zatím podařilo objasnit šest případů, celková škoda přesáhla hodnotu 5,5 tisíce eur (v přepočtu téměř 133 tisíc korun). Průměrně tak podvedení za falešný iPhone zaplatili necelých 920 eur, tedy v přepočtu více než 22 tisíc korun.

To je výrazně méně, než na kolik vyjdou příslušné iPhony v oficiální distribuční síti. Podle zveřejněných fotografií totiž Vladimír S., který si již vyslechl obvinění z podvodu, prodával iPhony 16 Pro Max a aktuální 17 Pro Max. Současný vrcholný model přitom vyjde na 1 489 eur (téměř 36 tisíc korun). Podvodník tak telefony nabízel o stovky eur levněji. A patrně v tom hodlal pokračovat, policisté u něj totiž v rámci procesních úkonů zajistili blíže nespecifikovaný počet dalších falešných iPhonů.

Slovenská policie v souvislosti s tímto případem upozornila na zvýšený výskyt falešných iPhonů nabízených prostřednictvím inzertních portálů a na sociálních sítích. Současně vyzvala k opatrnosti při nákupu mobilů z druhé ruky. Platí, že lidé by při podezřele nízké ceně měli být obezřetní.

Měli by si především ověřit identitu prodejce a dohledat si jeho případná dřívější hodnocení. Při osobním setkání by neměli obchod uskutečňovat pod tlakem, a to třeba i časovým – měli by mít dostatek času na důkladnou kontrolu zařízení. A to nejen jeho zpracování, ale i čísla IMEI, které se musí shodovat s údaji na obalu, případně v dokladech k zařízení. Policie doporučuje i ověření funkčnosti telefonu, a to včetně správného fungování operačního systému a možnosti přihlášení se k uživatelskému účtu.

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Chtěli ušetřit, jenže slovenský podvodník je nachytal. Posílal falešné iPhony

Muž na Slovensku na inzertních portálech a sociálních sítích prodával falešné...

Snaha ušetřit nějakou tu korunu při nákupu čehokoli není nic neobvyklého. Ruku v ruce s tím jde však obezřetnost. O to více, pokud jde o neobvykle výhodné nabídky. Ty by měly v lidech vzbudit...

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