Překupníci zaplavují trh falešnými sluchátky AirPods. Vypadají přesvědčivě

Kopie produktů Applu jsou velmi rozšířené. V případě smartphonů iPhone a hodinek Watch se sice můžete napálit přesnou kopií obalu a i produkt může ve vypnutém stavu originál kopírovat velmi přesně, ale po zapnutí se rychle ukáže, že telefony jedou na Androidu a s originálem nic společného nemají. U sluchátek je to jiné, obal i produkt vizuálně kopírují originál a i zprovoznění probíhá stejně jako u originálu.

Firmám, které je vyrábějí, se podařilo okopírovat i protokol, jakým se sluchátka párují s iPhony. Sluchátka dokonce stejně fungují, a to včetně bezdrátového nabíjení. Elektronika je však jiná a riskantní jsou především baterie ve sluchátkách a pouzdru. Tato falešná sluchátka stojí překupníky v čínských obchodech řádově stokoruny, originální modely se prodávají od 3 800 do 6 800 korun. Prodejci je obvykle prodávají za polovinu ceny originálu, nejčastěji to jsou falešná sluchátka AirPods Pro druhé generace.

Především pouzdro vypadá jako u originálu, drobné rozdíly lze odhalit, jen když máte v ruce i originální sluchátka, ovšem i padělek má všechny náležité vložené listy. To pak platí i u pouzdra a samotných sluchátek. Ta jsou lehčí a třeba dioda u pouzdra svítí víc než ta u originálního. Jenže to lze bez přímého porovnání poznat stěží. A jelikož se sluchátka párují s iPhony jako originály, lze je jen obtížně odhalit. Snad jen s výjimkou „zapípání“ pouzdra při párování, což originál nedělá. Kopií je na trhu víc a i ty se od sebe drobně liší.

Jak se bránit? Stoprocentní jistotu budete mít jen tehdy, pokud si sluchátka koupíte u autorizovaných prodejců. Ti rozhodně kopie nenabízejí. Pokud budete chtít kupovat z druhé ruky, tak pečlivě čtěte inzeráty, porovnejte fotky a když je budete kupovat napřímo, tak si, pokud možno, vezměte s sebou originály včetně obalu na porovnání. Jen tak letmo mnohé kopie nepoznáte, jak uvádíme v textu.

Falešná sluchátka mají i kopii sériového čísla, podle kterého je lze identifikovat na webu Applu, a to včetně záruky. Čísla jsou u celé série falešných sluchátek stejná. Někteří prodejci k nim přibalují i falešné prodejní doklady českých autorizovaných prodejců. Jedinou obranou je tak koupě sluchátek u autorizovaných prodejců za plnou cenu.

Někteří překupníci rovnou uvádějí, že jde o kopie, ale v mnoha případech se prodejce tváří, že nabízí originální zboží. Na problém upozornil youtubový kanál Kluci z Prahy, který ve dvou reportážích popsal, v jaké míře je trh falešnými sluchátky zaplevelený a že přeprodejem si často vydělávají děti. Ty reagují na mnohé překupníky, kteří propagují na sociálních sítích, především na TikToku, nákupy falešného zboží z Číny. Převážně oblečení, nyní jsou však populární právě sluchátka AirPods.

Takto vypadá balení originálních Apple AirPods Pro 2. generace.

Reselling je dnes mezi mládeží rozšířený, a to nejen mezi tou českou. Je to globální fenomén a často se týká falešného zboží z Číny. Tyto produkty většinou nenajdete na populárních čínských obchodech AliExpress nebo Temu, pro tento sortiment fungují speciální obchody, které zprostředkovávají nákupy na čínských online platformách. Ty jsou ze zahraničí obtížně dostupné, vyžadují registraci a obchodníci zpravidla neposílají zboží do zahraničí.

Zprostředkovatelské služby jako Pandabuy nebo Hagobuy zboží zakoupí, zabalí a zajistí dopravu. Ceny falešných sluchátek AirPods se zde pohybují od pěti dolarů (zhruba 120 korun), záleží na kvalitě, modelu, odebraném množství, dopravě a dalších faktorech. I u těchto zprostředkovatelů obvykle nejsou vidět obrázky, nebo jsou rozmazané a upravené je i označení. Něteří pak sluchátka maskují za silikonová pouzdra. Ale sluchátka a další zboží lze poměrně dobře identifikovat.

Nákupy u uvedených zprostředkovatelů rozhodně nejsou tak snadné jako třeba na AliExpressu, komplikovanější je i vyhledávání zboží a s ohledem na jeho maskování se i obtížně zjišťuje jeho kvalita. Proto existuje široká komunita lidí, mnohdy překupníků, kteří se v těchto zprostředkovatelských obchodech dobře orientují a nabízejí odkazy na konkrétní produkty. Obvykle je prezentují na svých profilech na síti Discord, ale i jinde. Falešným produktům se vzletně říká repliky, což platí i o falešných sluchátkách AirPods. Populární jsou kopie produktů Nike, Supreme, North Face, ale najdou se i kopie luxusních značek, kde originály stojí desetitisíce korun.