Ženě během nakupování explodoval mobil. Sežehl jí hýždě i vlasy

Na záběrech kamery, která v blíže neurčeném obchodě snímá prostor před pokladnami, je vidět mladý manželský pár čekající ve frontě. Žena se po chvíli otáčí směrem k regálu, zatím však nic nenasvědčuje tomu, co vzápětí přijde. Krátce poté podle svých slov ucítila teplo v zadní kapse. Stačila ovšem už jen prudce otočit hlavou… Mobil, který v kapse měla, záhy explodoval a začal hořet.

Zoufalá žena v šoku odhodila kabelku a utíkala mezi regály, zatímco manžel se jí holýma rukama snažil jakkoli pomoci. Ze záběrů další kamery je patrné, jak se žena v uličce mezi zbožím snaží sundat kalhoty, aby plamenům unikla. S pomocí manžela se jí kalhoty podařilo ohrnout natolik, že hořící mobil posléze vypadl na podlahu. Tam na něj jiný zákazník obutý jen do plážových žabek dupal tak dlouho, dokud plameny neuhasly.

Poté, co jí přivolaní hasiči poskytli první pomoc, byla mladá Brazilka převezena do nemocnice. Utrpěla popáleniny 1. a 2. stupně. Ještě téhož dne byla nicméně propuštěna do domácího léčení. Podle jejího manžela má popálená záda, hýždě, obě ruce a jednu paži. Plameny jí sežehly i část vlasů.

„Je traumatizovaná. Mluvím o tom proto, abych zvýšil povědomí. Je to velmi nebezpečné. Je dobré být ve střehu. To, co se stalo jí, se může stát i dalším lidem,“ uvedl pro brazilský portál G1 manžel poškozené Mateus Lima. Zároveň uvedl, že šlo o zhruba rok starý smartphone Motorola Moto E32. To je low-endový model představený v roce 2022, který ve své době zaujal solidní porcí paměti a rozumnou cenou.

Podle Limy mobil nevykazoval před explozí žádnou závadu. Nicméně elektrotechnik oslovený brazilskou televizní stanicí Anhanguera upozornil, že k poškození baterie, kvůli čemuž mobil pravděpodobně explodoval, mohlo dojít i pouhým sednutím na něj. Mimo to varoval před používáním nevhodných nabíječek, ponecháním nabíjeného mobilu na slunci či nabíjení při jeho používání.

Zástupci Motoroly, která spadá pod čínské Lenovo, v souvislosti s incidentem v brazilském Anápolisu z prvního února informovali, že jsou kvůli zjištění jeho příčiny s poškozenou ve spojení.

„Společnost upřednostňuje bezpečnost svých spotřebitelů a zdůrazňuje, že všechny její produkty jsou pečlivě navrženy a vyrobeny s nejvyššími standardy špičkové kvality a procházejí přísným testováním, aby spotřebitelům nabídly bezpečný výkon,“ uvedla Motorola pro brazilský portál.

Není to přitom jediný incident související s mobilním telefonem, ke kterému v těchto dnech v Brazílii došlo. Jen o deset dní později, v úterý 11. února, vzplál blíže neurčený mobil v kapse jednoho z cestujících v autobusu v pobřežním městě Guarapari. V tomto případě se nikomu nic nestalo, řidič duchapřítomně zastavil a cestující hořící mobil vyhodil ven z autobusu.