V EU budeme telefony nabíjet jen pomocí USB-C, navrhla Evropská komise

Na dobití jakéhokoli mobilního telefonu či tabletu prodávaného v Evropské unii by měla v budoucnu stačit jediná nabíječka. Evropská komise dnes představila návrh pravidel, na jejichž základě se budou všichni výrobci muset přizpůsobit standardu USB-C. Podle unijní exekutivy má sjednocení koncovky nabíjecího kabelu usnadnit život zákazníkům a snížit objem elektronického odpadu.

Návrh počítá rovněž s tím, že výrobci nebudou ke každému přístroji přibalovat nabíječku, jako tomu je dosud. Plán podporovaný většinou europoslanců již dříve kritizovala firma Apple, které se patrně dotkne více, než konkurence. V podstatě jako jediný výrobce na trhu má vlastní port typu lightning, který používá u všech svých moderních smartphonů. U většiny nových tabletů však už přechází na USB-C.



„S dalšími a dalšími zařízeními jsou prodávány další a další nabíječky, které se nedají použít na jiné přístroje anebo nejsou nutné,“ zdůvodnil iniciativu Bruselu komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Nová pravidla se mají týkat nejen telefonů či tabletů, ale i elektronických čteček, fotoaparátů, reproduktorů či bezdrátových sluchátek.

Komise pracuje na sbližování standardů nabíječek již řadu let a dosud se jí podařilo jednáními s výrobci zmenšit několik desítek dříve používaných koncovek na tři. Pokud dnešní návrh podpoří Evropský parlament i členské státy, skončí do několika let prodej jiných typů, než je USB-C. Výrobci rovněž budou prodávat nabíječky odděleně od přístrojů.

Europoslanci již k přijetí podobných pravidel vyzvali v loňské rezoluci a dá se očekávat jejich souhlas. Proti naopak z výše zmíněných důvodů vystupuje zejména firma Apple. Podle ní návrh omezuje spotřebitelům možnost volby a brzdí inovace.