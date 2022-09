Nový iPhone je terčem kritiků. Vysmívá se mu i dcera zakladatele Applu

Eve Jobsová, kterou zjevně nová generace iPhonu nezaujala, totiž na svém instagramovém účtu prostřednictvím příběhů (Stories) sdílela fotografii muže, který pyšně rozbaluje novou košili – úplně stejnou, jakou má zrovna na sobě. A u fotografie je popisek: „To jsem já. Po dnešním oznámení Applu přecházím z iPhonu 13 na iPhone 14.“

Tento meme se podle BBC objevil krátce po prezentaci, na které Apple nové přístroje ukázal. Nejmladší dcera zakladatele společnosti Apple Steva Jobse se tak přidala k mnoha kritikům nových iPhonů.

Šestnáctá generace, v jejímž případě základní model 14 a dvojici vrcholných Pro variant (14 Pro a 14 Pro Max) nově doplnilo zvětšené provedení základního modelu s oprášeným přídomkem Plus, přináší například satelitní tísňovou komunikaci, delší životnost baterie či vylepšené fotoaparáty. Některé novinky, včetně třeba absence slotu pro fyzickou SIM, si však Apple nechává (prozatím) pro domácí, potažmo kanadský trh (více viz Revoluční funkce jen pro Ameriku. Nové iPhony dělí svět).

Apple své produkty představuje každoročně na podzim. Akce se většinou těší vysoké sledovanosti. Příznivci nových technologií zkoumají hlavně nové prvky, s nimiž firma přichází, zatímco investoři posuzují, zda se Apple vyvíjí dost na to, aby stálo za to do něj investovat.

Eve Jobsová se naplno věnuje jezdectví, úspěšná je i v modelingu. Instagram většinou používá k tomu, aby fanoušky informovala o své kariéře. Třeba že se objeví na titulní straně japonské verze časopisu Vogue. Podle Waltera Isaacsona, autora biografie Steva Jobse, o své nejmladší dceři Jobs řekl, že si dokáže představit, že jednoho dne povede Apple, nebo se dokonce stane prezidentkou Spojených států.

Podle kritiků Apple po smrti Steva Jobse v roce 2011, kdy v 56 letech podlehl rakovině slinivky břišní, ztratila část svých inovativních schopností. Firmu založil Jobs v roce 1976 spolu se Stevem Wozniakem a Ronaldem Waynem, původně se jmenovala Apple Computer a specializovala se hlavně na výrobu počítačů. Po Jobsově smrti nastoupil na post generálního ředitele Tim Cook.