Nedělejte to, nebo iPhony v Evropě zakážeme. EU varuje Apple dopředu

Ano, Apple zatím nic oficiálně neoznámil, přesto k němu odešlo z Evropské komise dopisem varování, které zároveň zaznělo i na schůzce s výrobcem v březnu letošního roku. Informuje o tom německý web Zeit.de. Důvodem znepokojení evropských autorit v čele s komisařem Thierrym Bretonem jsou tak jen neoficiální spekulace z médií.

S těmi přišel známý analytik Ming-Chi Kuo, který se na Apple specializuje, a nutno dodat, že jeho informace jsou obvykle docela přesné. Další neoficiální informace pak přišly z Číny od výrobců příslušenství. Oficiálně však Apple zatím nic nepotvrdil.

Evropský parlament schválil 4. října loňského roku nařízení, podle kterého výrobci spotřební elektroniky musí od konce roku 2024 používat výhradně USB-C konektor. Týká se to všech možných zařízení, která nemají pevně připojený napájecí kabel. Ale samozřejmě nejvýznamnější to je u mobilních telefonů.

V rámci smartphonů je USB-C už dávno standardem, ale jen u těch s Androidem. A ani u nich to není stoprocentní, některé levné modely stále používají starší microUSB konektor. Dostalo ho dokonce i nedávno představené levné Xiaomi A2. Celkově to však problém u smartphonů s Androidem není. Naopak Apple tradičně používá vlastní konektory, aktuálně to je konektor lightning.

Loni na podzim marketingový ředitel Applu Greg Joswiak informoval, že firma u iPhonů na konektory USB-C přejde. Ale bez konkrétního oznámení, kdy se tak stane. Neoficiálně se uvádí, že je dostanou už letošní iPhony 15, které by měl výrobce představit v září.

Jenže výše uvedený analytik Ming-Chi Kuo zveřejnil informaci, že přechod tak snadný nebude. Apple podle něj bude omezovat necertifikovaná příslušenství. To znamená, že kabely či nabíječky bez certifikace sice budou fungovat, ale s omezeními. Nebude s nimi možné nabíjet na plný výkon nebo přenášet data maximální rychlostí, ač by to kabel či nabíječka zvládly.

Apple je známý tím, že si chce nad celým ekosystémem dohlížet. Na jednu stranu s tímto přístupem může garantovat všechny parametry a eliminovat rizika poškození přístrojů. Na druhou stranu jde samozřejmě i o peníze. Z certifikovaných produktů třetích stran mu plynou licenční poplatky.

Evropské komisi se však podobný přístup nelíbí, což je poměrně logické, protože by šel proti myšlence celého nařízení. Podle něj bude doma stačit jedna nabíječka a jeden kabel, kterým se nabije vše. Výsledkem má být méně příslušenství a tím méně elektroodpadu a tak dále. V praxi to pravděpodobně tak ideální nebude, je málo pravděpodobné, že by v domácnosti stačila jedna nabíječka a jeden kabel. V každém případě letos na podzim by evropské úřady měly pro výrobce vydat podrobný návod, jak postupovat.

Tato myšlenka, ještě dlouho před úředním naplněním, však posloužila některým výrobcům mobilů, aby k telefonům už nabíječky nepřibalovali. Začal s tím právě Apple a aktuálně nabíječku nedostanete ani ke smartphonům Samsung. Další spekulace pak naznačují, že by se Apple měl v budoucnosti přeorientovat na výhradně bezdrátové nabíjení. Ale i takové nabíječky budou muset mít USB-C kabel.