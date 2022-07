Příští iPhone možná úplně přijde o slot na SIM. Ale bát se toho nemusíme

Náhrada plastové SIM tou elektronickou (eSIM) není žádná novinka. V Česku ji T-Mobile testoval už v roce 2017 a od následujícího roku tento operátor nabízel eSIM pro hodinky od Samsungu. Právě v nositelné elektronice se eSIM jeví jako výhodná a praktická varianta. Ale cestu si našla i do telefonů.

Třeba první novodobý RAZR od Motoroly vůbec slot na klasickou SIM neměl, použít šlo jen elektronickou. Ale tento telefon byl spíše raritou, mnohem rozšířenější byla následující verze 5G, která už slot na klasickou plastovou SIM měla. Pro eSIM byla klíčová podpora Applu, který ji implementoval poprvé do modelů XS v roce 2018 a používá ji i pro hodinky Watch ve verzi s LTE.

V případě hodinek je potřeba implementace speciálního hardwaru a softwaru od Applu na straně operátora, což v případě Česka znamená, že aktuálně eSIM do hodinek Watch dostanete jen u T-Mobilu. O2 plánuje nasazení do konce roku, Vodafone až v roce příštím. Podrobnosti najdete v tomto článku.

U iPhonů to je jiné, eSIM umí všichni tři tuzemští operátoři. iPhony od modelu XS do modelu 12 měly jeden slot na fyzickou kartu a jako druhá mohla být eSIM. Loňské třináctky pak mají jeden slot na plastovou kartu a dvě elektronické SIM, ovšem s tím, že zároveň lze provozovat obě eSIM, nebo jen jednu a jako druhou pak fyzickou SIM.

Portál The Wall Street Journal zveřejnil článek, v kterém uvádí, že popularita eSIM je větší v Evropě a v Asii, kde zákazníci často mění operátora, případně službu. Naopak v USA zatím její popularita tak velká není, přestože třeba operátor Verizon má v nabídce 40 procent přístrojů, které eSIM podporují. Článek zmiňuje její výhody, tedy snadnou změnu operátora či služby bez nutnosti navštívit prodejnu a také možnosti okamžitého updatu karty na dálku, pokud by se objevil nějaký problém.

Na zmíněný článek následně odkazuje portál 9to5mac, který spekuluje, že Apple by mohl připravit speciální edici iPhonu, který už vůbec nebude mít slot na fyzickou SIM. Neplatilo by to pro všechny modely, ale zřejmě jen pro speciální edici pro vybrané operátory. Portál to dává do souvislosti s opuštěním všech fyzických portů a přechodu čistě na magnetický konektor MagSafe, kdy by se zmizení slotu na SIM logicky nabízelo.