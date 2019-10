Nový žebříček smartphonů hodnotí kvalitu nahrávání a přehrávání zvuku

11:07 , aktualizováno 11:07

Organizace DxO Mark je známa svým porovnáním fotoaparátů, a to včetně těch u mobilních telefonů. Teď přichází s dalším žebříčkem. Opět se týká smartphonů, ale překvapivě se vydává do nové oblasti – testuje totiž kvalitu práce se zvukem. Má to však drobný háček.