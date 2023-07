Další nerozbalený iPhone změní majitele. Začalo se na téměř čtvrt milionu

I šestnáct let po jeho představení se mezi lidmi najdou originálně zabalené původní iPhony. A jak se zdá, ať už byl důvod k jejich nerozbalení po koupi jakýkoli, byl to prozíravý krok. Ceny takových telefonů v nikdy neotevřené krabičce šplhají hodně vysoko. Pravděpodobně nejinak tomu je u nadcházející dražby společnosti LCG Auctions z louisianského Baton Rouge.

V její nabídce se totiž v pátek 30. června objevila první generace iPhonu ve 4GB variantě v originálním, z výroby stále zapečetěném balení s vyvolávací cenou ve výši 10 tisíc dolarů, tedy v přepočtu téměř 220 tisíc korun. Podle popisu jde o telefon, který dal dražby někdejší člen původního inženýrského týmu společnosti Apple z doby, kdy byl iPhone uveden na trh. V době psaní článku bylo učiněno pět nabídek. Poslední byla z neděle 2. července, a to ve výši 14 641 dolarů, tedy v přepočtu téměř 320 tisíc korun.

O nabízený iPhone se mohou zájemci ucházet do 16. července. Aukční dům očekává, že konečná nabídka by se měla pohybovat v rozmezí 50 až 100 tisíc dolarů. Tedy v přepočtu mezi zhruba 1,1 a 2,2 milionu korun. Byť se zájemci prozatím příliš nehrnou, tak odhad finální částky by nemusel být příliš vzdálen realitě.

Vydražil se už za více než milion

Letos v únoru totiž tato aukční síň vydražila jiný továrně zapečetěný iPhone první generace v 8GB paměťové variantě za 63 356,40 dolarů, tedy podle tehdejšího kurzu za v přepočtu více než 1,4 milionu korun. Byl to více než 105násobek jeho původní prodejní ceny (599 dolarů). Koncem loňského září se přitom totožná varianta iPhonu v neotevřeném balení vydražila za „pouhých“ 39 339 dolarů, tedy v přepočtu podle tehdejšího kurzu zhruba 984 tisíc korun.

Jak nicméně podotýká portál AppleInsider, jde „jen“ o další nerozbalený iPhone z řady. Tím sběratelsky zajímavějším je totiž balení opatřené červenou nálepkou s textem Lucky You (šťastlivec) na přední straně. Takové balení bylo podle pamětníka, tehdejšího zaměstnance obchodu Applu dostupné pouze po omezenou dobu během blíže nespecifikovaných svátků v případě, že si zákazník vybral dárkové balení.

Jedno takové, navíc s obráceně nalepenou nálepkou, se objevilo koncem března v dražbě aukčního domu Wright. Nicméně jím nabízený iPhone s 8GB úložištěm byl vydražen za „pouhých“ 40 320 dolarů (podle tehdejšího kurzu zhruba 955 tisíc korun), tedy o pouhých 320 dolarů nad spodní hranicí aukčním domem odhadované částky. Koupil jej známý youtuber MKBHD:

Pravda, balení mělo jednu malou vadu na kráse: v jednom z rohů porušenou ochrannou fólii. A to se přitom tento aukční dům jako jeden z mála dražitelů, ne-li jako jediný, nespokojil pouze s fotografiemi zabalené krabičky. Obvyklé fotky totiž u Wrightu doplnili i o rentgenové snímky, z nichž byl patrný i obsah balení. Dražitelé tak měli jistotu, že se neuchází o pomyslného zajíce v pytli.

První generaci iPhonu spatřil svět 9. ledna 2007, kdy toto tehdy zcela nové zařízení představil v San Francisku tehdejší šéf Applu Steve Jobs. Zájemci si však museli ještě pár měsíců počkat, na prodejní pulty totiž tato novinka dorazila až koncem června, a to navíc omezeně jen na některých trzích. V nabídce byly dvě varianty lišící se kapacitou uživatelské paměti: 4GB provedení vyšlo na 499 dolarů (v přepočtu podle tehdejšího kurzu zhruba 10,6 tisíce korun), za dvojnásobnou paměť se připlácelo dalších 100 dolarů (zhruba 2 100 Kč).