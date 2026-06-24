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Chcete vozit příslušenství z Číny? Tady je realita tohoto lákavého byznysu

Jan Matura
Výroba v Číně - rozhovor SPLY

Výroba v Číně - rozhovor SPLY | foto: SPLY s.r.o.

Výroba v Číně - rozhovor SPLY
Výroba v Číně - rozhovor SPLY
Výroba v Číně - rozhovor SPLY
Výroba v Číně - rozhovor SPLY
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Jsou výjimky, ale drtivá většina příslušenství k mobilům či jiné elektronice pochází z Číny, ostatně, odtamtud pochází i velká část samotných produktů. Pokud vás napadlo, že vozit toto zboží z Číny může být dobrý byznys, tak si přečtěte rozhovor s profesionály, kteří to dělají už roky.

Příslušenství k mobilům je velice široký sortiment, který je žádaný. Může být levný i drahý a většinou se produkuje v Číně. I když ho nabízí česká, polská, americká nebo italská značka. V lepším případě v některé z těchto zemí probíhá i vývoj, častěji však platí dvě varianty: buď si zákazník aspoň navrhne design a nějaké vlastní specifikace, nebo úplně nejčastěji si jen vybere z katalogu a čínský výrobce mu na míru upraví potisk, balení nebo barvu produktu.

Každý, kdo umí s internetem, asi dávno ví, že existují různé čínské obchodní platformy, které nabízejí tamní zboží zákazníkům po celém světě. Ať už je to v podstatě maloobchodní platforma Aliexpress, kde někteří prodejci nabízejí i (obvykle drobné) velkoobchodní slevy, po portály, jako je Alibaba (asi nejznámější B2B portál), který je už primárně určen obchodníkům. Jenže ten, kdo si chce nechat něco vyrábět v Číně, by měl postupovat sofistikovaněji.

A je vůbec v Číně levně? Z velkoobchodního hlediska ano, jak jsme již uvedli, velká část elektroniky a příslušenství se vyrábí v Číně. Pokud do této země přijedete a dostanete se do nějakých prodejen, tak vás překvapí třeba levné mobily. Ty na první pohled stejné jako u nás bývají i za polovinu. Ale nám jsou k ničemu, tamní verze jsou softwarově zcela odlišné. Další zboží lze na vybraných místech koupit levně, až extrémně levně. Záleží na sortimentu. Drobnosti jsou obvykle hodně levné, větší zařízení produkované v Číně bývá levnější o 10 až 20 procent, importované může být i dražší než v Česku.

Ovšem jak to chodí při velkoobchodním objednávání zboží v Číně, jsme se ptali Martina Janošíka ze společnosti SPLY. Ta se specializuje na zajišťování dodávek zboží z Číny, má v Šen-čenu vlastní sklady a s Čínou obchoduje od roku 2007. Má i vlastní značky spotřebního zboží RMT Models (RC modely aut), Magnetiq (edukativní magnetické hračky a stavebnice) a IQ Garden (zahradní vybavení a nářadí), které do Česka dováží.

Kdybych chtěl začít vyrábět a prodávat příslušenství k mobilům, kde mám začít? Na Alibabě, nebo mám zajet na kontraktační veletrh do Šen-čenu?
Veletrh Canton Fair má desítky tisíc vystavovatelů, takže pro člověka, který tam jede poprvé, je to jako hledat jehlu v kupce sena – s páskou přes oči. Vidíte krásné stánky, dokonalé vzorky a super ceny. Problém je, že nepoznáte, jestli se za tím stánkem skrývá skutečná továrna, nebo překupník, který si ho jen na týden pronajal. My jsme zkraje také jezdili na veletrhy a vypadalo to super – jenže polovina kontaktů, které jsme si přivezli, se po návratu buď ozvala s úplně jinými podmínkami, nebo se neozvala vůbec.

Pokud jste začátečník, nemáte potřebný benchmark: nevíte, co je dobrá a co špatná cena. Na místě také často podepíšete věci, které byste podepisovat neměl, a nedokážete rozlišit výrobce od prostředníka.

Takže veletrh v Číně je špatná cesta?
Ne, veletrh je dobrý jako inspirace. Klidně si tam zajeďte, ať ten trh trochu navnímáte, ať víte, co se děje a co by se mohlo dít. Najdete tu zas úplně jiné věci než na evropských trzích, velká část tamního sortimentu se do Evropy nikdy ani nedostane a je určena jen pro lokální trh. Počítejte ale s tím, že to je poměrně náročné. Veletrh zabírá plochu zhruba jako deset letišť, trvá tři týdny a celý den tu do vás někdo něco hustí, navíc ten někdo je většinou jen přeprodejce. A jako nováčkovi určitě radím, nic nepodepisovat hned na místě.

A co Alibaba nebo jiné B2B prodejní portály?
Alibaba je žlutý katalog, kde najdete všechno – včetně firem, které existují jen na obrazovce. Dokonce ani certifikace typu Gold Supplier nebo Verified Badge nic nezaručují, protože se dají snadno koupit. Jsou tu tisíce neověřených dodavatelů, mnohdy nulová záruka kvality, musíte si sami řešit dopravu, cla a dokumenty, což jako začátečník pravděpodobně neumíte. Je tu velké riziko, že vám přijde zboží v mnohem horší kvalitě, nebo že vám nedorazí vůbec.

Navíc tímhle způsobem nakoupíte jen produkty, které už prodávají stovky jiných e-shopů, takže s nimi budete bojovat o každou korunu marže, což není dlouhodobě udržitelné. Trh je zahlcený, proto je ideální vyrábět vlastní produkty a odlišit se. Je to samozřejmě náročnější, ale dělají to už i velcí hráči, kteří vozí z Číny plné vlaky produktů pod vlastní značkou.

Začínal v 18 letech

Zakladatel a majitel Martin Janošík začal v roce 2007 ve svých 18 letech nakupovat RC modely a hračky pro svůj e-shop. Jelikož byly vyráběné v Číně, tak začal hledat dodavatele napřímo.

V roce 2012 založil společnost SPLY s cílem nabízet i ostatním firmám bezproblémový import zboží z Číny.

Aktuálně zařizuje společnost SPLY pro své klienty komplexní výrobu zboží v Číně a logistiku. Zajišťuje prototypování a designování produktů, vzorkování a kontrolu výrobků. Zboží skladuje ve vlastních skladech v Šen-Čenu a zajišťuje i dopravu včetně celního odbavení.

Martin Janošík – druhý zleva

Na co si dát pozor, pokud se rozhodnu oslovit prostředníka?
Prostředník je velmi široký pojem. Dost z nich nikdy v Číně nebylo, jen mají nějaké kontakty na obchodníky nebo firmy a vlastně za vás vyřizují korespondenci. Často se stává, že prostředník nechce prozradit jméno továrny, což je vyloženě red flag. Prostředníci často operují i s nereálně nízkými cenami.

Fyzická přítomnost je ale v Číně nezbytná. Číňané hodně dbají na osobní vztahy, a pokud za nimi přiletíte přes půl světa, jednají s vámi úplně jinak. Velcí obchodníci pak mají v Číně přímo vlastní kanceláře a personál, který na obchody dohlíží přímo na místě. I naše společnost má v Číně vlastní pobočku, kde zaměstnáváme místní lidi. Výhodou je absence jazykové bariéry a znalost místního trhu.

A co záruky?
To je dost zásadní. Určitě si dopředu zjistěte, kdo a jak drží záruky. V našem režimu jsme my dovozce a zákazník tak dostává zboží se zárukou a nemusí ani řešit kurzová rizika.

Obecně je ale vadnost výrobků v Číně citlivé téma, Číňan nikdy nechce ztratit tvář. Je to pro něj horší, než když mu shoří továrna. Když na něj nastoupíte, zatvrdí se a nebude chtít s vámi spolupracovat. Dobrá továrna ale produkuje zboží v určité kvalitě a těch problémů je minimum. Při reklamaci nejlépe funguje, když s továrnou vyjednáte slevu na další objednávku. Ta sleva bývá větší než ta škoda.

Jenže Číňané jsou pro Evropana specifičtí i svým chováním a uvažováním.
V Číně se obchody běžně uzavírají u večeří. Pije se čínská kořalka baijiu, která má kolem 50 až 60 procent alkoholu, a odmítnout ji by byla diplomatická chyba. Na obchodních večeřích jsou realitou exotické speciality, nikdy nevíte, co na talíř dostanete. Osobní vztah je ale v čínské kultuře zásadní, takže se prostě snažíte udržet tvář a aspoň trochu sníst.

Dám jeden příklad: jednali jsme s jedním čínským výrobcem a docela se to jednání vleklo. Když jsme nabídli, že za ním přijedeme, tak tomu nevěřil. Po osobním setkání absolutně změnil přístup – najednou nás začal brát vážně, komunikovat, posílat zdarma vzorky a nabízet slevy.

Jak bych tedy měl postupovat? Do Číny hned jet nechci a na trhu se neorientuji.
Pak je vhodné najít firmu, která se na dovoz zboží z Číny specializuje. Když oslovíte například nás, že chcete vyrábět v Číně příslušenství k mobilům, napřed si společně specifikujeme, jak by mělo vypadat a co by mělo umět. My potom nakontaktujeme zhruba dvacet továren a z nich potom vybereme zhruba pět, kde objednáme vzorky. Záleží na požadavcích zákazníka, jestli mu záleží spíš na kvalitě, nebo nízké ceně. Nakonec s jednou nebo dvěma navážeme spolupráci.

Výběr továren není úplně snadný. Malé bývají nestabilní, často krachují a mnohdy vlastně stojí na jednom člověku. Pro ty velké zas jste moc malý vy, nejste pro ně partner. Střední továrny jsou ideální, ale většinou se v nich nedomluvíte anglicky. Takže to řešíme prostřednictvím našich zaměstnanců, kteří pak provádějí i fyzickou kontrolu objednaných produktů přímo v těch továrnách.

Musím volit zboží z katalogu, nebo si můžu navrhnout i zcela vlastní?
Záleží na požadavcích a možnostech zákazníka. Rozdíl mezi „chci vyrobit úplně nový kryt na telefon s integrovanou baterií a originálním mechanismem“ a „chci dát na standardní kryt vlastní logo“ je zhruba půl roku a milion korun.

Pokud chcete vyrábět kompletně nový, tj. OEM produkt, musíte specifikovat, co přesně má umět a jak má vypadat. My pak u vhodných a pečlivě předvybraných továren zadáme první prototypy. Následují dvě až čtyři kola postupných úprav a vylepšování, a po schválení produktu přicházejí na řadu veškeré certifikace a normy. Poté přichází na řadu výroba, většinou v řádech 500 až 5 000 kusů, podle produktu, kontrola kvality před nakládkou našimi kolegy, konsolidace produktů v našem skladu v Šen-čenu a přeprava kontejnerem do Evropy. Celý cyklus bude trvat čtyři až osm měsíců a počítejte s investicí v řádech milionů korun.

Co a kde se v Číně vyrábí

Rozdělení po jednotlivých regionech:

Šen-čen se specializuje hlavně na elektroniku, gadgety a mobily

Šan-tchou/Čcheng-chaj na hračky, RC modely a plastové výrobky

I-wu na drobné zboží a dárkové předměty

Ning-po/Če-ťiang na domácí potřeby, outdoor a zahradní nářadí

Čching-tao/Šan-tung na zahradní produkty a kovové konstrukce

Su-čou/Ťiang-su na technologické materiály, panely a magnety

Pokud chcete pouze upravit již existující produkt, tj. v ODM modu, vybraná továrna bude mít formu na kryt již hotovou a jen změní barvu granulátu nebo natiskne logo. Celý cyklus potrvá dva až čtyři měsíce a investice budou v řádech stovek tisíc až pár milionů korun.

Takže když na to mám připraveno padesát tisíc, mám jít na tu Alibabu?
Ano, v tomhle případě moc dalších možností nemáte. Ale když budete mít milion, tak už můžete mít produkt s vaším logem, případně upravený již existující výrobek. To vám zajistíme a bezpečně vám ho dovezeme do Čech. Nový OEM produkt včetně vzorkování a certifikace pak bude vyžadovat investici v řádu jeden až pět milionů korun. A pokud byste se rozhodl vytvořit vlastní originální mobilní telefon, můžeme se vyšplhat na dvacet i víc milionů korun. A je potřeba počítat s vyšší časovou náročností – vyrobit vlastní výrobky není záležitostí třiceti dnů.

Jak je to s certifikací, například u nabíječek či jiných elektrických zařízení?
Tu potřebujete a zařizuje ji zprostředkovatel. Větší továrny je mají a třeba naše společnost k nim ještě dodává vlastní certifikaci. Konkrétně u těch nabíječek to bývá rizikové, velké brandy mají certifikaci v pořádku, ale zbytek zboží, co proteče, ji nemá. Přitom aby byla nabíječka dobrá, nejde vyrobit levně, ve velkém objemu se bavíme třeba o 70 korunách ve výrobních nákladech. Levným nabíječkám bez certifikace bych se opravdu vyhnul, mohlo by to skončit vyhořelým barákem. Celní správa ale nemá šanci to zkontrolovat.

Je komplikované importovat do Evropy vlastní výrobky z Číny?
Celníci se snaží vyjít dovozcům vstříc, za ty roky, co se pohybuji v oboru, se to posunulo. Ale je důležité jim co nejvíc ulehčit práci. Když potřebujeme proclít kontejner, dopředu celní správě posíláme fotky a popis, co v těch kartonech je, všechny certifikáty a celní zařazení, aby si to mohli připravit dopředu. Pokud jim ale dorazí náhodné zboží a chybí papíry a certifikace, začnou ho zkoumat detailněji. V tomto případě si tam zboží pobude minimálně 14 dní, přičemž jeden kontejner zaseknutý na celnici stojí 300 eur na den.

Předpokládám, že většinou se zboží vozí po moři.
Většina, odhadem 80 procent, zboží z Číny jede lodí a cesta trvá aktuálně kvůli geopolitické situaci průměrně 90 dní, klidně se to ale může protáhnout i na 150 dní. Oblíbená je i cesta vlakem přes Rusko, ale ta cena je třikrát až čtyřikrát vyšší než doprava lodí. Letadlo pak stojí desetkrát víc než loď. Za covidu se přeprava řešila i pomocí kamionů, které jely z Číny přes Rusko do Čech 11 dní. To ale byla nejdražší varianta.

Když to dobře počítám, tak s přípravou a výrobou to klidně může trvat rok. Pokud chci stihnout předvánoční trh, kdy musím začít?
Vánoce začínají v lednu, tedy aspoň při výrobě v Číně. V lednu a únoru probíhá Čínský nový rok a továrny dva až čtyři týdny stojí. V lednu spolu probereme vaše představy a možnosti, v únoru vyhledáme vhodné továrny. V průběhu jara proběhne vzorkování, testování, schválení vzorku a objednávka sériové výroby, v červenci a srpnu samotná výroba, která trvá čtyři až osm týdnů podle výrobku, a v září můžeme zboží zkontrolovat a odeslat do Čech. Takže pokud přijdete v srpnu s tím, že chcete mít zboží pod stromeček, už vám pomoct nestihneme. Začněte hned v lednu.

Platí se dopředu?
Vzorky většinou chtějí mít továrny zaplacené v plné výši dopředu. Samotné dodávky pak záleží na tom, co se nám podaří vyjednat. Zkraje se většinou jede tak, že se platí třetina ve chvíli, kdy to jde do výroby, a zbylé dvě třetiny před odesláním. Někdy se nám podaří domluvit třetinu do výroby, další před odesláním a zbylou třetinu před doručením. To je jedna z nevýhod dovozu – sice vyrábíte za lepší ceny, ale ty peníze máte po určitou dobu zablokované.

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