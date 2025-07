Nenechte si zkazit dovolenou a připravte se na nejhorší. Mobil si můžete zabezpečit

Ztráta telefonu je nepříjemná vždy, ale na dovolené dvojnásob. Lze tomu samozřejmě předejít, ale třeba kapsáři v některých metropolích jižní Evropy jsou tak zruční, že vám telefon s jistotou neukradnou jedině tehdy, když ho u sebe mít nebudete.

Ať telefon vytrousíte na pláži, nebo vám ho odcizí, je to problém. A jen na vás a na vaší přípravě záleží, jak velká komplikace to bude. Pokud se smartphone nenajde, tak ztratíte jeho zůstatkovou hodnotu. Což samozřejmě mohou být i desítky tisíc korun. Mnohem závažnější je však ztráta toho, co je uvnitř přístroje. Jak se tedy bránit?