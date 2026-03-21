Těžkou dopravní nehodu zachytila kamera v autě řidičky, která jela v levém jízdním pruhu. Na videu, které na svém youtubovém kanálu zveřejnila derbyshirská policie, se jen pár sekund před střetem objeví v pravém pruhu vůz řízený dnes třicetiletým Jackem Bentleym, který se bez jediného náznaku zpomalení řítí přímo ke koloně stojících vozů. Následuje silný náraz.
Bentley narazil do stojícího terénního nissanu, v němž cestovala rodina s dvěma dětmi. Jejich vůz byl nárazem odmrštěn do středových svodidel. Fakt, že cestovali v robustnějším voze než viník nehody, jim možná zachránil život. I přesto řidič podle britského portálu BBC utrpěl poranění krční páteře, zraněny byly bez bližší specifikace i obě děti. Vážně zraněn byl i pes, který s rodinou cestoval. Nejhůře dopadla těhotná spolujezdkyně.
Při nehodě utrpěla zlomeninu pánve a po převozu do nemocnice musela podstoupit akutní císařský řez. Předčasně narozené dítě pak strávilo několik prvních týdnů svého života v inkubátoru na jednotce intenzivní péče, přičemž lékaři bojovali o jeho život – v jeden okamžik mu totiž krátce po sobě selhaly obě plíce.
„Bylo to pro mě velmi traumatické a nechtěla jsem, aby se moje dítě narodilo takto a tak brzy,“ pronesla žena v prohlášení o dopadu na oběť nehody s tím, že s partnerem tak kvůli Bentleym způsobené nehodě přišli o neopakovatelné chvíle s novorozeným potomkem. Stačilo přitom málo a rodina si mohla užít den podle původního plánu.
Jak totiž při policejním vyšetřování vyšlo najevo, viník nehody se děním na silnici příliš nezaobíral. Respektive zcela ignoroval provoz. Analýza dat z jeho mobilu totiž prokázala, že jej používal během řízení. Podle policie se za volantem věnoval konkrétně online hazardu. Vyšetřovatelé zjistili, že už před nehodou Bentley kličkoval mezi jízdními pruhy a v jeden okamžik vyjel i na travnatý okraj vozovky.
Bentley, který byl na místě nehody zatčen, si vyslechl dvě obvinění ze způsobení vážného zranění nebezpečnou jízdou. Korunní soud v Derby ho letos 11. února odsoudil k 28 měsícům vězení. Udělen mu byl i zákaz řídit motorová vozidla, a to po dobu 38 měsíců.
„Bentley se choval otřesně, většinu cesty se rozptyloval telefonem,“ pronesl po vynesení rozsudku policista Richard Morris z Derbyshiru s tím, že rodinu poškozené po nehodě provází fyzické, psychické a emocionální trauma. „Prostě si jen užívala svůj den, když došlo k této zcela nevyhnutelné srážce,“ dodal s tím, že „skutečnost, že jeho jednání způsobilo předčasný porod a dítě muselo prvních několik týdnů svého života strávit na jednotce intenzivní péče, je naprosto opovrženíhodná“.
„Žádná matka ani otec by si tím neměli procházet,“ podotkla v prohlášení zraněná žena a dodala, že další tři týdny trávili s manželem v nemocnici, než jejich předčasně narozené dítě nabralo dostatek sil, aby mohlo být propuštěno domů.