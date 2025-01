Chtěli se přiživit na klíčovém prvku konkurence. Jenže to udělali mizerně

Las Vegas (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) - Výrobce Doogee nedávno představil svou kopii designu značky Nothing, kterou využil u modelu Blade GT. Je to odolný model, který je osazený světly na zádech. Jenže tento telefon nemá prakticky nic z toho, čím jsou modely značky Nothing zajímavé.