Nepotřebovaly signál, ani displej, natož nabíječku. Ovšem cestovat s nimi jste mohli nanejvýš v rámci domácnosti, váš operační rádius však závisel na délce kabelu, který musel zůstat zapojený do telefonní zásuvky. Na specifický zvuk doprovázející každé jednotlivé vytáčené číslo se nedá zapomenout. Vytáčecí telefony měly své kouzlo. Právě toho se rozhodl využít pár z amerického okresu Orange County.

Jacob Yackley a jeho žena Bailey se v roce 2019 při plánování vlastní svatby rozhodli, že běžnou svatební knihu hostů pojmou netradičně. Právě tehdy se zrodila myšlenka After The Tone, služby spočívající v zanechání hlasového vzkazu. A to až po zaznění tónu, jak byli v minulosti volající v případě, kdy volaného doma nezastihli, obvykle instruováni.

Namísto tradiční „návštěvní“ knihy, do níž by hosté psali své vzkazy, totiž mladý pár na svatbě umístil starý telefon, jehož prostřednictvím jim mohli zanechat hlasovou zprávu. Hosté byli z neotřelého nápadu nadšení, a tak se o rok později novomanželé rozhodli stejný zážitek dopřát i dalším lidem. A to nejen v rámci svateb, ale i třeba narozeninových oslav, oslav narození potomka, promoce či jakéhokoli výročí. Ale něco to stojí. A není to zrovna málo.

After The Tone spočívá primárně v pronájmu repasovaného originálního telefonního přístroje z 50., 60. nebo 70. let minulého století vybaveného patentovanou audio technologií slibující zvuk ve studiové kvalitě. Přístroj s nefunkčním vytáčecím mechanismem je plně přenosný, nepotřebuje totiž žádné kabely, zástrčky a ani připojení k internetu. Integrovaná baterie má až dvanáctihodinovou výdrž, v případě nutnosti je možné ji pomocí USB-A portu dobít. Po zvednutí sluchátka uslyší hosté sdělení „Prosím, zanechte zprávu po zaznění tónu“. Z důvodu zachování nostalgické atmosféry nelze tuto výzvu jakkoli upravovat.

V případě telefon je na výběr z jedenácti barev, které odpovídají odstínům používaným v 60. až 80. letech minulého století. Zapůjčení přístroje vyjde standardně na 375 dolarů, tedy v přepočtu na téměř 8,5 tisíce korun, v akci pak „jen“ na 249 dolarů (5,6 tisíce Kč). V ceně jsou mimo jiného zahrnuty i obousměrná doprava po USA a Kanadě – telefon se totiž po události, na kterou byl zapůjčen, vrací zpět – a také doživotní digitální úložiště hlasových zpráv. Hlasové zprávy lze následně snadno sdílet na sociálních sítích.

K mání je i alternativa v podobě virtuální návštěvní knihy. Tato služba, která standardně vyjde na 149 a v akci na 79 dolarů (zhruba 3,3 a 1,7 tisíce Kč) spočívá ve vytvoření vlastní webové stránky a telefonního čísla, na kterém budou hosté zanechávat hlasové zprávy. Ty následně budou doručeny zákazníkovi.

Všechny zanechané vzkazy si je možné za 25 dolarů (necelých 600 Kč) nechat uložit na flash disk. Pro fajnšmekry pak After The Tone nabízí i možnost vytvoření vinylové desky. Ta vyjde na 149 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 3,3 tisíce korun. „Uložit“ na ní jde však jen maximálně 40 minut zvuku.

Nicméně After The Tone není ojedinělou záležitostí. Srovnatelnou nabídku má totiž i služba LifeOnRecord, a to už do roku 2006. Virtuální návštěvní kniha, která představuje základ nabídky této služby, vyjde standardně rovněž na 149 dolarů (zhruba 3,3 tisíce Kč), ovšem akční cena je o 20 dolarů (zhruba 450 Kč) vyšší než ta u služby After The Tone. Standardní výše částky za volitelný pronájem dobového telefonu se pak liší o pouhý jeden dolar, v tomto případě však naopak ve prospěch služby LifeOnRecord (374 dolarů, necelých 5,5 tisíce Kč).

Ta akční se pak v závislosti na vybraném typu telefonu pohybuje mezi 149 a 199 dolary (zhruba mezi 3,4 a 4,5 tisícem Kč). Kromě vinylové desky za 249 dolarů (zhruba 5,6 tisíce Kč), v akci pak za 149 dolarů (více než 3,3 tisíce Kč), si lze u LifeOnRecord nechat vzkazy uložit do přenosného reproduktoru. Ten vyjde v akci na 49 dolarů (zhruba 1 100 Kč), standardní cena je o 20 dolarů (zhruba 450 korun) vyšší.