Z Číny nechodí operátorům zařízení přímo. Nejdřív přijedou k Budapešti

Pokud jste v nedávné době přijížděli do Budapešti autem po dálnici M1, jeli jste okolo. Distribuční centrum Huaweie leží přímo u této dálnice u města Páty, nedaleko dálniční křižovatky s okruhem M0. Podobných skladových areálů jsou okolo desítky, tento není nijak nápadný, ani zde nikde není logo Huawei.

Zhruba 80 kilometrů odtamtud leží ještě jedno distribuční centrum Huaweie, a to přímo u hranic se Slovenskem v Komáromu. Z těchto center obsluhuje Huawei operátory v 50 zemích regionu. Měsíčně projde budapešťským centrem, které má 14 000 metrů čtverečních, okolo 60 000 zásilek. Pozor, jde ryze o zařízení pro mobilní sítě, nikoli spotřební zboží pro koncové zákazníky.

Sklad provozuje známá značka

Pokud byste sklad hledali, tak podle značky Huawei by se vám to nepovedlo. Huawei sám centrum neprovozuje, to není jeho byznys. Dělá to pro něj čínská společnost BYD. Ano, to je ta, která je známá výrobou elektrických automobilů a dalšího sortimentu. BYD pak má v Komáromu i jedinou evropskou továrnu na elektrické autobusy.

Pokud by šlo jen o distribuci a skladování, tak kdo byl někdy v nějakém skladu, kde jsou krabice, tak viděl vše podstatné. Ale maďarské centrum Huaweie má určitá specifika. Tak především je zde funkční privátní 5G síť. Na ní jsou samozřejmě napojené všechny počítačové systémy včetně ručních skannerů. Zároveň však privátní 5G síť umožňuje používání robotických manipulačních vozíků, které pak samostatně obsluhují části skladu.

„Privátní 5G síť využíváme nejen pro samořiditelné manipulační vozíky či připojení pracovních stanic, ale i pro kontrolu kvality založenou na umělé inteligenci nebo vzdálený dohled prostřednictvím rozšířené reality,“ říká Attila Bolla, ředitel logistického centra.

Síť je stěží postřehnutelná, antény jsou zhruba stejně velké jako antény pro wi-fi. Vysílač je zhruba stejně velký jako serverovna, která je umístěná vedle něj. Prostě průmyslová skříň s chlazením o velikosti skříně na šaty z Ikey. Samozřejmě návštěvník se do této sítě nedostane, je určená jen pro zařízení skladu. Huawei uvádí, že implementace firemní 5G sítě umožní zvýšit počet odbavených zásilek o 30 až 40 procent.

Montovnu hlídá umělá inteligence

Další specialitou distribučního centra je výrobní linka. Ano, není to jen sklad, je to částečně i továrna, nebo přesněji řečeno montovna. Huawei dodává do centra polotovary, které na místě v čistém provozu pracovníci osazují zařízeními podle požadavku operátora. Nic se zde nevyrábí, ale kompletuje z naskladněných součástek, takže výrobce dokáže rychle a pružně reagovat na poptávku. Například se zde řežou všechny kabely na poptávané délky.

Montážní provoz není veliký, ale je velmi sofistikovaný. Dělník, který zařízení zapojuje, má na hlavě připevněnou kameru, která snímá vše, co dělá. Obraz má na monitoru kontrolor, který hlídá, že je zapojení správné. Současně za pomoci firemní 5G sítě je obraz přenášen na servery, kde umělá inteligence vyhodnocuje pracovní postup a vše je uchováno pro případné reklamace nebo opravy.

Tím se daří eliminovat současné problémy v dodavatelských řetězcích a v dopravě. Přeci jen, součásti mobilních sítí jsou relativně velká zařízení, takže se dopravují obvykle jinak než letecky. „Logistické centrum ve střední Evropě je pro nás velkou výhodou, protože můžeme rychle a snadno reagovat na požadavky zákazníků v České republice,“ vysvětluje James Tang, ředitel Huawei pro Českou republiku.

Navíc ne všechno zboží pochází z Číny. Například antény, baterie a napájecí zdroje mají evropský původ. Ale i tento sortiment se nejprve dostane do maďarských skladů a až poté pokračuje k operátorům a dalším zákazníkům. Mimochodem, v době naší návštěvy skladu většina zakázek směřovala k italskému operátorovi Tim nebo k různým operátorům do Polska.