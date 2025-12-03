Digitální karty jsou praktičtější než plastové. Využívá je stále více firem

  4:00
Peněženka naditá plastovými věrnostními kartami? To už je minulost. Stačí mobil a máte všechny slevy a benefity po ruce. A navíc vám nic neunikne. Jak digitální karty fungují a které firmy už je poskytují?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Situace, kterou zná skoro každý: stojíte u pokladny, prodavač se ptá, jestli máte věrnostní kartu, a vy přehrabujete přihrádky v nadité peněžence. Nebo zjistíte, že karta zůstala doma, případně se vám někam vytratila. Digitální verze věrnostních karet tyto problémy jednoduše odstraňuje.

Jak digitální karty v mobilu fungují?

Místo plastové kartičky si stáhnete digitální kartu přímo do Apple Wallet nebo Google Wallet, tedy do aplikace, kterou už používáte pro bezkontaktní platby a která je ve většině zařízení předinstalovaná. Karta se zobrazí jedním kliknutím – ať už potřebujete načíst čárový kód u pokladny, nebo zkontrolovat, kolik máte nasbíraných bodů.

„Nemusíte si instalovat žádnou speciální aplikaci a kartu máte dostupnou i offline, bez připojení k internetu,“ vysvětluje princip fungování Theodor Gondík, z týmu péče o zákazníky PassMachine, české platformy, která digitální karty pro značky vytváří.

Které firmy už digitální karty nabízejí?

Digitální věrnostní karty dnes najdete u více než stovek malých i velkých českých i zahraničních značek. Mezi nimi jsou například Pet Center, Notino, Knihy Dobrovský, Delmart nebo PuzzleSalads. Každá značka je využívá po svém – někde sbíráte body, jinde razítka za návštěvu a někde se automaticky načítá sleva při každém nákupu.

Zákazníci si pochvalují hlavně pohodlí. Firmy zase oceňují rychlé zavedení, nízké náklady a možnost lépe pracovat s daty.

Z pohledu zákazníků přináší digitální karta především přehlednost. Mají ji uloženou v telefonu, který mají vždy u sebe, a okamžitě vidí, kolik mají bodů či razítek. Notifikace v mobilu navíc upozorní na nové akce nebo slevy, takže jim nic neunikne. A díky tomu, že karta funguje i bez internetového připojení, ji lze bez problému použít i v prodejnách se slabým signálem.

Značky si cení hlavně rychlé implementace, nízkých nákladů a jednoduché správy.

„Digitální věrnostní karty vnímáme i jako skvělý nástroj pro sběr dat o návštěvnosti, segmentaci zákazníků a přehled o výkonnosti poboček. Zákazníci si navíc chválí, že se jim neztrácí papírové kartičky a přesně vědí, na jakou odměnu mají nárok,“ říká Daniela Štroblová, HR Director PuzzleSalads.

Ekologická volba

Digitální karty nejsou jen pohodlnější. Jsou také šetrnější k životnímu prostředí. Podle dat platformy PassMachine se díky přechodu na digitální řešení ušetřilo už více než 80 tun plastu, který by jinak skončil ve výrobě tradičních plastových kartiček. Pro mnoho firem i zákazníků je to další důvod, proč dát přednost digitální podobě.

Jak začít?

Pokud vaše oblíbená značka digitální kartu nabízí, stačí si ji přidat do mobilního telefonu – obvykle naskenováním QR kódu na prodejně, na webu nebo prostřednictvím e-mailu. Celý proces zabere pár vteřin.

A pokud ji ještě nenabízí? Možná stojí za to se jich zeptat. Většina firem dnes digitální věrnostní karty dokáže zprovoznit během několika dní, takže vaše poptávka může věci urychlit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takto slavný park u dálnice neuvidíte. Ale mysleli jsme, že to vzdáme

Výhledy od BTS společnosti Cetin ve věži Průhonického zámku

Nachází se kousek za Prahou a jde o nejvýznamnější park v Česku. Stejně jako zámek v jeho severní části je ve správě Botanického ústavu Akademie věd ČR. Nejen na Průhonický park jsme shlíželi od...

Špičkový iPhone proti předchůdci. Tak velké rozdíly jsme nečekali

Apple iPhone 17 Pro Max a iPhone 16 Pro Max

Letošní špičkový iPhone 17 Pro Max sice pokračuje svým způsobem v tradici top modelů Applu, zároveň však přinesl oproti předchůdci významné změny, které z něj dělají trochu jiný smartphone. Porovnání...

Samsung konečně nacpal desetipalcový tablet do kapsy. Jako druhý na světě

Samsung Z TriFold

Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....

Americký souboj. Nejlepší iPhone má vážného soupeře za lepší peníze

Apple iPhone 17 Pro Max a Google Pixel 10 Pro XL

Špičkové iPhony už mají několik let vážného domácího soupeře: i smartphony Pixel mají americký původ. Jak Apple, tak Google jdou u svých modelů vlastní cestou, jejich světy se ale v posledních letech...

Tuto značku možná ani neznáte. Její nová výkonná mašina stojí za pozornost

Poco F8 Pro

Na český trh dorazila novinka od značky Poco, model F8 Pro. Za dostupnou cenu nabídne skoro až špičkovou výbavu. Díky zaváděcí akci navíc vyjde ještě výrazně levněji.

Digitální karty jsou praktičtější než plastové. Využívá je stále více firem

ilustrační snímek

Peněženka naditá plastovými věrnostními kartami? To už je minulost. Stačí mobil a máte všechny slevy a benefity po ruce. A navíc vám nic neunikne. Jak digitální karty fungují a které firmy už je...

3. prosince 2025

Fotomobil vivo X300 Pro právě teď v exkluzivní vánoční akci za méně než 28 tisíc korun

Advertorial
Vivo X300 Pro

Společnost vivo uvedla na trh novou řadu X300, která staví na špičkové optice, vysokém výpočetním výkonu a dokonalém zpracování. Tyto žhavé novinky jsou nyní dostupné ve velmi atraktivní slevě. Top...

3. prosince 2025

Samsung konečně nacpal desetipalcový tablet do kapsy. Jako druhý na světě

Samsung Z TriFold

Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....

3. prosince 2025

Špičkový iPhone proti předchůdci. Tak velké rozdíly jsme nečekali

Apple iPhone 17 Pro Max a iPhone 16 Pro Max

Letošní špičkový iPhone 17 Pro Max sice pokračuje svým způsobem v tradici top modelů Applu, zároveň však přinesl oproti předchůdci významné změny, které z něj dělají trochu jiný smartphone. Porovnání...

2. prosince 2025

Takto slavný park u dálnice neuvidíte. Ale mysleli jsme, že to vzdáme

Výhledy od BTS společnosti Cetin ve věži Průhonického zámku

Nachází se kousek za Prahou a jde o nejvýznamnější park v Česku. Stejně jako zámek v jeho severní části je ve správě Botanického ústavu Akademie věd ČR. Nejen na Průhonický park jsme shlíželi od...

1. prosince 2025

Je úžasně praktický a každý by ho chtěl. Test Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max

Apple letos u svých iPhonů provedl možná až nečekané množství změn. Ty v důsledku špičkové modely Pro posouvají směrem ke každodenní praktičnosti. Apple u nich trochu odhodil „luxusní“ pozlátko a...

30. listopadu 2025

Vodafone slibuje výraznou úsporu na službách. Omezující podmínku odstranil

Ilustrační snímek

Jednou z možností, jak ušetřit na službách mobilních operátorů, je jejich sloučení pod jednu fakturu. Čím víc služeb sloučíte, tím vyšší je měsíční úspora. Vodafone ovšem svou kombinovanou nabídku...

29. listopadu 2025  7:02

Chtěl dát své lásce iPhone k narozeninám. Jenže se mu to poněkud zvrtlo

ilustrační snímek

Někteří lidé pro to, aby své blízké obdarovali hodnotným darem, udělají cokoli. Jejich snažení je o to výraznější, jde-li o současnou životní lásku. Ne vždy je však způsob, jak přijít k potřebným...

29. listopadu 2025

Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší chytré hodinky a vyhrajte špičkové garminy

mobil roku 2025 clankove foto

Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin nebo smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. Druhé kolo startuje v pátek 28. listopadu...

28. listopadu 2025

Našli jsme výborné nabídky. Teď je skvělá příležitost koupit levně mobil

Ilustrační obrázek

Slevy od 20 do 35 procent nejsou letos u smartphonů na Black Friday výjimečné. Na některých modelech můžete ušetřit až 10 tisíc korun, ale nejlepší nabídky jsou ve střední třídě. Výborně vybavené...

28. listopadu 2025

Tuto značku možná ani neznáte. Její nová výkonná mašina stojí za pozornost

Poco F8 Pro

Na český trh dorazila novinka od značky Poco, model F8 Pro. Za dostupnou cenu nabídne skoro až špičkovou výbavu. Díky zaváděcí akci navíc vyjde ještě výrazně levněji.

27. listopadu 2025

Americký souboj. Nejlepší iPhone má vážného soupeře za lepší peníze

Apple iPhone 17 Pro Max a Google Pixel 10 Pro XL

Špičkové iPhony už mají několik let vážného domácího soupeře: i smartphony Pixel mají americký původ. Jak Apple, tak Google jdou u svých modelů vlastní cestou, jejich světy se ale v posledních letech...

26. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.