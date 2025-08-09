Tyto boty napráší polohu vašeho dítěte. Mají kvůli tomu přihrádku v patě

Lukáš Hron
S pomocí lokalizačního přívěsku lze ohlídat kdeco. Třeba i dítě. Jak ovšem docílit toho, aby jej neztratilo? Americká sportovní značka má řešení. Díky nové kolekci chytrých dětských tenisek je riziko ztráty minimální. Byť hlavní myšlenkou je zamezit ztrátě oblíbených bot či záměně s botami vrstevníků, tak je jasné, proč je budou rodiče pořizovat.

Posláním dětské kolekce Go Run Elevate 2.0 – Find My Skechers, tedy Najděte mé Skechers, je usnadnění života, a to zejména rodičům. Každý pár bot totiž pod patou stélky disponuje skrytou přihrádkou se šroubovacím krytem, která je vytvořena na míru lokalizačnímu čipu od Applu. Značka Skechers na webu uvádí, že tak vždycky máte přehled, kde se nacházejí oblíbené boty vašeho dítěte. Bezesporu zajímavé využití, které může eliminovat dlouhé hledání, ovšem rodiče budou tyto boty pořizovat ze zcela jiného důvodu.

Sportovní značka Skechers představila dětskou kolekci Go Run Elevate 2.0 – Find My Skechers, která má pod stélkou skrytou přihrádku na Apple AirTag.
Skechers přichází s chytrými dětskými botami. Najdete je kdykoli díky Apple AirTag
Více než přehled o tom, kde se nacházejí samotné boty, jim půjde o to, že díky skrytému airtagu takto získají přehled o pohybu svého potomka. Na jednu stranu je to pochopitelné: děti jsou nevyzpytatelné, byť se drží rodičů, tak stačí opravdu chvíle a nejsou vzápětí k nalezení. Právě to je strašákem řady rodičů. Vlastně se ani nelze divit, že někteří tak sáhnou po netradičním řešení v podobě využití lokalizačního čipu.

Jenže nesmí zapomínat na to, že kvůli riziku porušení práva na soukromí se mohou pohybovat na tenkém ledě. Zejména u starších dětí. Potomek by, a to bez ohledu na věk, měl být tedy o takovém sledování vždy informován s tím, že jde především o jeho bezpečí.

Tenisky Go Run Elevate 2.0 – Find My Skechers jsou určené pro děti od batolecího věku do osmi let. Dostupné jsou jak v chlapeckém, tak dívčím provedení. Cena činí 52 (batolata) nebo 58 dolarů (4 až 8 let), tedy v přepočtu zhruba 1 100 a 1 250 korun. Český e-shop značky nabízí aktuálně čtyři modely; dva dívčí a dva chlapecké, přičemž boty pro batolata vyjdou na 1 249 korun, pro malé děti pak na 1 399 korun. K tomu je samozřejmě nutné připočíst ještě náklady na pořízení airtagu.

Na botách sice nenajdete nic, co by naznačovalo přítomnost lokalizačního čipu Applu, nicméně design modelu Go Run Elevate 2.0 – Find My Skechers je sám o sobě dobře rozpoznatelný. Navíc si značka neodpustila jednu drobnost: na nártovém opasku vyšitý text Find My Skechers (u modelu Find My Study-Pace Skechers je text vyšitý na jazyku bot).

Podstatně jednodušeji má úkryt pro (nejen) airtag vyřešena značka Oobi. Dětské boty, respektive pravá z nich má pro tyto účely upravenou stélku – u paty se dá totiž „rozevřít“ a lokátor se vkládá přímo do stélky. Chybí ovšem jakákoli ochrana proti jeho ztrátě, pokud dítě nemá boty obuté. Výhodou je ovšem fakt, že se v případě této značky rodiče nemusejí omezovat pouze na airtag, ve stélce není totiž žádný speciální otvor pro lokátor konkrétních rozměrů. Dětské boty Oobi vyjdou na 60 dolarů, v přepočtu tedy téměř 1 300 korun.

Na trhu jsou dostupná i pouzdra pro airtag v podobě spony připnutelné na tkaničky či suchý zip. K dispozici jsou navíc s veselými zvířecími motivy a výhodou je, že je lze připnout na cokoli. Třeba i na batoh. Je však nutné počítat s investicí více než 700 korun. Levnější alternativou, která na online tržištích vyjde na pár stokorun, jsou speciální univerzální stélky do bot. Jedna z páru je totiž zespodu opatřena jakousi kapsou, do které se airtag vtlačí a nehrozí tak jeho nechtěné vypadnutí.

Použili byste AirTag ke sledování svého dítěte?

celkem hlasů: 1

Že rodiče využívají airtag i ke sledování dětí a jednou z nejlepších možností, jak eliminovat jeho ztrátu, je schovat ho do bot, poukázal případ z konce roku 2023. Tehdy totiž Jackie Giurleová z floridského Satellite Beach začala dostávat na svůj iPhone upozornění, že se v její blízkosti vyskytuje cizí lokalizátor Applu. Společnost tuto funkci spustila v roce 2022 právě kvůli snadné zneužitelnosti airtagu ke stalkování.

Žena poměrně brzy pojala podezření, že někdo sleduje jejího syna Aidana – na svém telefonu totiž viděla mapu s polohami shodujícími se s místy, která tehdy navštívil. Začala proto pátrat, proč a jak jej někdo v reálném čase sleduje. Po téměř měsíčním hledání našla airtag v synově botě. Byl skryt v díře v podrážce. Později přišlo zajímavé rozuzlení. Ukázalo se totiž, že nešlo o cílené sledování, nýbrž o nevinnou náhodu. Při návštěvě vánočního průvodu si totiž Aidan u jedné z atrakcí omylem nazul boty chlapce z Oklahomy, který byl v Satellite Beach s rodiči na dovolené. Právě oni tak „sledovali“ Aidanův pohyb, sami přitom neměli ponětí proč.

Giurleová posléze uvedla, že airtag vnímá jako skvělou investici pro rodiče, kteří se svými ratolestmi navštěvují různé zábavní parky, jelikož díky němu budou vědět, kde se jejich dítě nachází. Tedy pokud si děti zrovna omylem nezamění boty nebo se nedostanou mimo dosah lokalizační služby Applu, tedy někam mimo dosah jiného jeho zařízení se zapnutými daty a GPS.

