Zkoušeli jsme děti, jestli zavolají ze starého telefonu. Výsledek překvapil

Jan Matura
Na tento test jsme se dlouho těšili. Zajímalo nás, jestli děti dokážou obsloužit starý telefon s rotačním číselníkem. S testem nám pomohli operátor O2 a společnost Cetin. Výsledek testu nás překvapil: děti jsou koumavé a hodně šikovné. Dostala je jen z dnešního pohledu taková nelogičnost.

Starý telefon s rotačním číselníkem je dnes už vpravdě retro. K vidění je ve starých filmech nebo v rámci stavebnice Lego. Jenže tu stavebnici si pořídí spíš pamětníci jako vzpomínku na mládí. Prakticky se telefony s rotačními číselníky používaly ve větší míře tak do poloviny devadesátých let, pak se hodně rychle poroučely do sběru.

Drtivá většina dětí, mládeže a vlastně i dospělých do třiceti let se s rotačním číselníkem v praxi už nesetkala. Možná našli doma nebo u prarodičů odložený telefon, ale už v polovině devadesátých let dominovaly i v domácích podmínkách telefony s tlačítkovou klávesnicí. Nehledě na nástup mobilů po roce 1996, které logicky rotační číselník vůbec neměly. Jen bláznivá Nokia 3650 měla do tvaru rotačního číselníku tlačítka.

Školáci si v muzeu společnosti Cetin vyzkoušeli, zda se dokážou dovolat z klasického telefonního přístroje.
Školáci si v muzeu společnosti Cetin vyzkoušeli, zda se dokážou dovolat z klasického telefonního přístroje.
Školáci si v muzeu společnosti Cetin vyzkoušeli, zda se dokážou dovolat z klasického telefonního přístroje.
Školáci si v muzeu společnosti Cetin vyzkoušeli, zda se dokážou dovolat z klasického telefonního přístroje.
61 fotografií

Test jsme provedli ve spolupráci s operátorem O2, který se v rámci Nadace O2 věnuje edukativním tématům o digitálních technologiích a do svého grantového programu letos zapojil pražskou základní školu Hovorčovická. Z této školy přišly děti do centrály společnosti Cetin, což je firma spravující telekomunikační infrastrukturu. A v rámci svého sídla má fantastické muzeum staré techniky, vynikající ani ne tak počtem exponátů, ale především tím, že mnohé jsou funkční a v rámci muzea funkčně propojené.

Chytrá škola

Nadace O2 má grantový program Chytrá škola, který podporuje digitální vzdělávání na českých základních školách. Aktuálně je vyhlášený už sedmý ročník, v kterém nadace mezi školy rozdělí pět milionů korun. Celkem už nadace rozdělila téměř 30 milionů korun.

Firemní muzeum vám ještě představíme v samostatném článku, nyní k testu. Děti od třetí do sedmé třídy základní školy si postupně vyzkoušely volání z klasického telefonu s rotačním číselníkem, zkoušely si napsat i SMS na tlačítkovém telefonu (i to je dnes v době dotykových displejů už pro mnohé vpravdě exotická záležitost) a jako poslední zkoušely použít veřejný telefonní automat.

Ti nejmladší už asi žádnou telefonní budku neviděli, ti starší ji možná bez zájmu míjeli. Poslední budka v Česku skončila v roce 2021 a poslední roky provozu jich fungovalo už nemnoho. V muzeu jsme zkoušeli starý automat na mince z osmdesátých let.

A jak to dopadlo? Náš předpoklad byl, že dětem bude rotační číselník dělat potíže a číslo na něm nevytočí. Naše chyba. Děti si s číselníkem poradily. Sice to chvilku trvalo, ale na princip přišly a číslo se jim podařilo vytočit. Ale hovor se zpočátku uskutečnit stejně nepodařilo. Problém byl totiž jinde.

Děti před vytáčením nesundaly sluchátko. Pamětník se pousměje, ale zde se musíme dětí zastat: z logiky současnosti takový postup nemohou znát, protože u mobilů nic takového není a i mnohé moderní domácí bezdrátové telefony už fungují podobně jako mobily. Takže číselník bez problémů, ale narazila dávná postupová logika s prvním krokem v podobě zdvihnutí sluchátka.

U telefonního automatu chvíli trvalo, než si děti všimly drobných na pultíku, ale nakonec by se také dovolaly. A SMS na tlačítkovém mobilu? S menším zaváháním tuto docela moderní techniku zvládnou levou zadní. Ostatně, podívejte se na video.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Samsung konečně nacpal desetipalcový tablet do kapsy. Jako druhý na světě

Samsung Z TriFold

Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....

Trápíte se s dárky? Poradíme vám takové, které potěší a nemusejí stát moc

Tipy na vánoční dárky 2025

Když už nový mobil máte, můžete si k Vánocům přát alespoň něco z bohaté nabídky příslušenství a doplňků. Fantazii se meze nekladou, ale pokud si nevíte rady, přinášíme výběr redakčních tipů na dárky.

K tomuto telefonu dostanete šroubovák. Ale z jiného důvodu, než si myslíte

Realme GT8 Pro

Unikátní design se dnes snaží mít řada výrobců mobilů, ne každému se to ale povede. Realme s novinkou GT 8 Pro na to však šlo stylem, který opravdu ještě moc vývojářů nenapadl. Uživatelům totiž dá...

Apple inovace několik let nepřeháněl, ale poté přišel opravdu velký skok

Apple iPhone 17 Pro Max a předchůdci iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max...

Letošní iPhone 17 Pro Max přinesl oproti předchůdcům významné změny. Navázal tak na několik let pozvolné evoluce, což ukazuje i naše přímo porovnání se staršími modely iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max,...

Stojí stejně jako plná nádrž benzínu. Co umí superlevný smartphone?

Honor X5c Plus

Nejlevnější smartphony stojí zhruba jako nádrž benzínu. Nebo jako 55 jízd hromadnou dopravou, nebo jako 36 kostek másla. Prostě jsou levné a dlouho platilo, že ty nejlevnější za moc nestojí. Podívali...

Zkoušeli jsme děti, jestli zavolají ze starého telefonu. Výsledek překvapil

Školáci si v muzeu společnosti Cetin vyzkoušeli, zda se dokážou dovolat z...

Na tento test jsme se dlouho těšili. Zajímalo nás, jestli děti dokážou obsloužit starý telefon s rotačním číselníkem. S testem nám pomohli operátor O2 a společnost Cetin. Výsledek testu nás...

11. prosince 2025

Rozhodněte se, čí pomoc potřebujete. Přes Záchranku se dovoláte i hasičům

Jak funguje aplikace Záchranka?

Aplikace Záchranka, která slouží především k rychlému spojení s operátorem dispečinku Zdravotnické záchranné služby, se od svého spuštění dočkala řady rozšíření funkcionality. Další novinku...

10. prosince 2025  15:39

Stojí stejně jako plná nádrž benzínu. Co umí superlevný smartphone?

Honor X5c Plus

Nejlevnější smartphony stojí zhruba jako nádrž benzínu. Nebo jako 55 jízd hromadnou dopravou, nebo jako 36 kostek másla. Prostě jsou levné a dlouho platilo, že ty nejlevnější za moc nestojí. Podívali...

10. prosince 2025

Apple inovace několik let nepřeháněl, ale poté přišel opravdu velký skok

Apple iPhone 17 Pro Max a předchůdci iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max...

Letošní iPhone 17 Pro Max přinesl oproti předchůdcům významné změny. Navázal tak na několik let pozvolné evoluce, což ukazuje i naše přímo porovnání se staršími modely iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max,...

9. prosince 2025

Trápíte se s dárky? Poradíme vám takové, které potěší a nemusejí stát moc

Tipy na vánoční dárky 2025

Když už nový mobil máte, můžete si k Vánocům přát alespoň něco z bohaté nabídky příslušenství a doplňků. Fantazii se meze nekladou, ale pokud si nevíte rady, přinášíme výběr redakčních tipů na dárky.

8. prosince 2025

Jedinečný displej za výbornou cenu, kterou můžete i snížit. Test T Tablet 2

T-Mobile T Tablet 2

Druhá generace operátorského tabletu od T-Mobilu se rozhodla jít vcelku jedinečnou cestou. T-Mobile totiž sáhl po zařízení od výrobce TCL, které má displej s technologií Nxtpaper. Ta v běžných...

7. prosince 2025

O2 zrychluje internet i tam, kde není optika. Cena je pak překvapením

Ilustrační snímek

Operátor O2 rozšířil nabídku pevného internetu. Nový tarif přináší rychlost až 500 Mb/s pro přípojky v místech, kde zatím není k dispozici optika. Rychlejšího připojení se dočkají stovky tisíc...

6. prosince 2025

Není lepší koupit nový mobil hned? Očekává se výraznější zdražování

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence zdraží příští rok mobily. Takové informace lze najít v médiích po celém světě. A skutečně je zde riziko, že boom umělé inteligence bude mít vliv na ceny počítačů (především), ale i...

6. prosince 2025

Využívají stejný trik. Mezigeneračně ovšem mobily už nepřevlečete

Google Pixel 10 a Pixel 9 a jejich pouzdra

Kompaktní smartphony Pixel od Googlu využívají už v druhé generaci stejný trik: pouzdra ze základního modelu řady pasují i na vybavenější model Pro. Ovšem mezi generacemi to už neplatí: pouzdro...

5. prosince 2025  13:04

Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší dostupný smartphone a vyhrajte samsung

mobil roku 2025 clankove foto

Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin nebo smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. Třetí kolo startuje v pátek 5. prosince a...

5. prosince 2025

Severokorejský mobilní zmar: Samtaesung 8 byste určitě nechtěli

Ilustrační snímek

Přestože na první pohled mohou působit jako běžné smartphony, tak při bližším seznámení je zjevné, že tu něco nehraje. Starý mobilní systém, absence služeb Googlu či třeba nemožnost zapnout...

5. prosince 2025

Samsung konečně nacpal desetipalcový tablet do kapsy. Jako druhý na světě

Samsung Z TriFold

Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....

4. prosince 2025  9:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.