Starý telefon s rotačním číselníkem je dnes už vpravdě retro. K vidění je ve starých filmech nebo v rámci stavebnice Lego. Jenže tu stavebnici si pořídí spíš pamětníci jako vzpomínku na mládí. Prakticky se telefony s rotačními číselníky používaly ve větší míře tak do poloviny devadesátých let, pak se hodně rychle poroučely do sběru.
Drtivá většina dětí, mládeže a vlastně i dospělých do třiceti let se s rotačním číselníkem v praxi už nesetkala. Možná našli doma nebo u prarodičů odložený telefon, ale už v polovině devadesátých let dominovaly i v domácích podmínkách telefony s tlačítkovou klávesnicí. Nehledě na nástup mobilů po roce 1996, které logicky rotační číselník vůbec neměly. Jen bláznivá Nokia 3650 měla do tvaru rotačního číselníku tlačítka.
Test jsme provedli ve spolupráci s operátorem O2, který se v rámci Nadace O2 věnuje edukativním tématům o digitálních technologiích a do svého grantového programu letos zapojil pražskou základní školu Hovorčovická. Z této školy přišly děti do centrály společnosti Cetin, což je firma spravující telekomunikační infrastrukturu. A v rámci svého sídla má fantastické muzeum staré techniky, vynikající ani ne tak počtem exponátů, ale především tím, že mnohé jsou funkční a v rámci muzea funkčně propojené.
Chytrá škola
Nadace O2 má grantový program Chytrá škola, který podporuje digitální vzdělávání na českých základních školách. Aktuálně je vyhlášený už sedmý ročník, v kterém nadace mezi školy rozdělí pět milionů korun. Celkem už nadace rozdělila téměř 30 milionů korun.
Firemní muzeum vám ještě představíme v samostatném článku, nyní k testu. Děti od třetí do sedmé třídy základní školy si postupně vyzkoušely volání z klasického telefonu s rotačním číselníkem, zkoušely si napsat i SMS na tlačítkovém telefonu (i to je dnes v době dotykových displejů už pro mnohé vpravdě exotická záležitost) a jako poslední zkoušely použít veřejný telefonní automat.
Ti nejmladší už asi žádnou telefonní budku neviděli, ti starší ji možná bez zájmu míjeli. Poslední budka v Česku skončila v roce 2021 a poslední roky provozu jich fungovalo už nemnoho. V muzeu jsme zkoušeli starý automat na mince z osmdesátých let.
A jak to dopadlo? Náš předpoklad byl, že dětem bude rotační číselník dělat potíže a číslo na něm nevytočí. Naše chyba. Děti si s číselníkem poradily. Sice to chvilku trvalo, ale na princip přišly a číslo se jim podařilo vytočit. Ale hovor se zpočátku uskutečnit stejně nepodařilo. Problém byl totiž jinde.
Děti před vytáčením nesundaly sluchátko. Pamětník se pousměje, ale zde se musíme dětí zastat: z logiky současnosti takový postup nemohou znát, protože u mobilů nic takového není a i mnohé moderní domácí bezdrátové telefony už fungují podobně jako mobily. Takže číselník bez problémů, ale narazila dávná postupová logika s prvním krokem v podobě zdvihnutí sluchátka.
U telefonního automatu chvíli trvalo, než si děti všimly drobných na pultíku, ale nakonec by se také dovolaly. A SMS na tlačítkovém mobilu? S menším zaváháním tuto docela moderní techniku zvládnou levou zadní. Ostatně, podívejte se na video.