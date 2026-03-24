Sociální sítě děti semelou. Omezení u nich je tak nezbytné, míní psychiatr

  14:22
Dětem do 16 let by měl být omezen přístup k sociálním sítím. Podle místopředsedy Sekce dětské a dorostové psychiatrie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Michala Goetze totiž mění funkční aktivitu jejich mozku. Volá i po omezení mobilů ve školách. Upozornil ovšem, že sám zákaz nic nevyřeší, nezbytná je i podpora ze strany rodičů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Sociální sítě jsou navrženy tak, aby maximalizovaly udržení pozornosti pomocí personalizovaného obsahu a nekonečného scrollování. V dospívání je toto chování obzvlášť problematické, protože adolescenti mají systémy odměny v mozku zvýšeně citlivé na sociální zpětnou vazbu, jako jsou lajky a komentáře,“ vysvětlil Goetz, který je zároveň ředitelem Dětské psychiatrické nemocnice Opařany.

Podle něj časté kontrolování sítí mění funkční aktivitu mozku v oblastech odpovědných za emoce a regulaci impulzů. Dospívající tak čelí bezprecedentnímu nárůstu úzkostně-depresivních stavů, které jsou vyvolány nereálnými očekáváními a ztrátou skutečných sociálních interakcí.

„Uživatelé mají tendenci vyhledávat obsah v souladu se svou aktuální náladou. Expozice obsahům o sebepoškozování či suicidiu u zranitelných mladistvých pak přímo souvisí s vyšší mírou těchto rizikových projevů v realitě,“ dodal. Suicidiem odborníci nazývají sebevraždu.

Podle vědeckého sekretáře České pediatrické společnosti ČLS JEP Jana Lebla se pak u nich často čas strávený u obrazovek postupně prodlužuje, zároveň se jim zhoršuje spánek a postupně se stahují z reálného světa.

„Pokud dítě ztrácí zájem o koníčky, izoluje se, špatně spí nebo mění stravovací návyky, může jít o důsledek online tlaku. V takovém případě neváhejte vyhledat odborníka,“ doplnila odborná společnost.

Jednoduchý věkový zákaz sám o sobě nestačí

„Děti a mladší adolescenti mají méně zkušeností v kritickém hodnocení obsahu a nastavování hranic. Proto je nezbytná kombinace rozumných pravidel, otevřené komunikace v rodině a rozvíjení digitální gramotnosti,“ vysvětlila předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Alena Šebková.

V rodinách, kde nelze nastavení pravidel realisticky očekávat, by podle ní mohla být státem nastavená bariéra významným ochranným faktorem. „Očekávat, že to zvládnou rodiče sami, je iluzorní a svým způsobem alibistické,“ uvedl Goetz.

Seberte malým dětem mobily a tablety. Hned, doporučují odborníci

„Týmy neurovědců denně vymýšlejí, jak obejít přirozené kontrolní mechanismy vyvíjejícího se mozku s cílem maximalizovat touhu dětí setrvávat na sociálních sítích a dávat přednost tomuto trávení času před jinými aktivitami,“ dodal. Podle něj dítě v takovém případě vnímá rodiče jako uzurpátory, pokud mu v návratu na síť brání.

Jakákoliv regulace musí být podle odborníků doprovázena okamžitým navýšením kapacit dětské psychiatrie a psychologie. Stát musí zároveň investovat do projektů osvěty pro rodiče o digitální hygieně.

Do dvou let věku ani minuta na mobilu

Odborníci doporučují rodičům nedávat dětem mobil do ruky do dvou let věku a nepoužívat obrazovku jako nástroj k utišení emocí nebo nudy dítěte. Digitální zařízení podle nich nepatří k jídelnímu stolu a do ložnice, měla by se vypínat 90 minut před spaním, protože negativně ovlivňují kvalitu spánku.

Důležitý je podle odborníků také správný příklad. „Rodič nemůže vyžadovat omezení u dětí, pokud sám tráví čas na telefonu v jejich přítomnosti,“ uvedli v tiskové zprávě. Zároveň je potřeba vysvětlovat dětem, že svět na sítích je upraven filtrem a často neodpovídá realitě, a mít přehled o tom, jaký obsah na sítích sledují.

S myšlenkou na zákaz používání sociálních sítí u dětí po vzoru Francie (více viz Francie půjde ve stopách Austrálie, zakáže sociální sítě dětem mladším 15 let) přišel premiér Andrej Babiš (ANO) v únoru (více viz Babiš je pro zákaz sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Uvedl to na sítích), spíše k zákazu se kloní také prezident Petr Pavel. Například podle opozičních Pirátů ovšem případná restrikce neřeší podstatu problému.

