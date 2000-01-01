Průzkum agentury STEM věnovaný času strávenému dětmi u obrazovky, který si nechaly vytvořit Nadace O2 spolu s organizací Zvedni hlavu, přinesl alarmující zjištění. Více než polovina kojenců se totiž pravidelně dívá na displej mobilu či tabletu, monitor nebo televizi. Se zvyšujícím věkem dětí se tento podíl ještě zvyšuje, prodlužuje se i doba strávená před obrazovkou.
S digitálními technologiemi se setkávají děti od jejich útlého věku. Průzkum potvrdil, že jsou běžnou součástí jejich života prakticky již od narození. Bohužel však často chybí jasná pravidla, přítomnost rodiče a dohled nad dětmi konzumovaným videoobsahem.
Alarmující je zjištění, že 55 % dětí mladších jednoho roku se pravidelně dívá na obrazovky. Sedm procent dokonce i více než dvě hodiny denně. Se zvyšujícím se věkem rapidně klesá podíl dětí, které netráví vůbec čas u obrazovky a zároveň narůstá podíl těch, které u ní tráví déle času. V případě dětí ve věku jeden až dva roky je to jedna pětina, u předškolním pak výrazných 42 %.
Rodiče totiž mobilní zařízení svým dětem dávají často cíleně, nejčastěji z důvodu, aby měli chvíli času pro sebe. Podle průzkumu, který probíhal online a do něhož se zapojilo 1 003 rodičů dětí ve věku šesti měsíců až pěti let, totiž 73 % z nich tak činí ve chvíli, kdy si sami potřebují něco vyřídit: 7 % tak činí téměř vždy, 31 % pak dost často, zbývajících 35 % jen občas.
Rodiče své děti usazují k obrazovkám i při jídle (41 %), cestování autem či MHD (39 %) nebo je využívají jako prostředek k jejich uklidnění (36 %).
Co se ovšem musí rodičům přičíst k dobru, je fakt, že v 80 % jejich děti na obrazovkách sledují pohádky, večerníčky a dětské seriály, přičemž ve zhruba dvou třetinách případů je to na denní bázi. Alarmující je ovšem 25% podíl rodičů, kteří uvedli, že jejich děti na obrazovkách sledují videa na sociálních sítích jako TikTok, Instagram či na YouTubu.
Odborníci v této souvislosti upozorňují, že při sledování jakéhokoli videoobsahu dětmi je důležitá i jejich přítomnost. Nicméně 37 % děti v předškolním věku sleduje obrazovku bez nich. Podle odborníků je přitom dětem nutné dodat nějaký kontext, třeba jim vysvětlit to, co se na obrazovce právě děje. Verbální komunikace s dítětem je přitom nezbytná pro jejich správný vývoj jazykových a vyjadřovacích schopností.
Průzkum ukázal, že výjimkou není ani využití obrazovky ke společnému relaxu. Je však nutné, aby si rodiče uvědomovali, že jsou i v tomto případě, tedy co se týče míry využití třeba mobilního telefonu, pro své děti vzorem.
Nadpoloviční většina respondentů (57 %) si to uvědomuje, avšak 36 procentům, byť si jsou toho respondenti vědomi, se návyky nedaří měnit. Odborníci poukázali i na častý neduh tuzemských domácností, a to televize či počítač běžící jako kulisa (21 % téměř vždy, 32 % dost často). Děti to totiž při vykonávání jiné činnosti zbytečně rozptyluje.
Nejčastěji sledují děti doma televizi, nicméně více než čtvrtina z nich může používat mobilní telefon, čtvrtina pak tablet. Konkrétně u tabletu pak STEM poukazuje na vliv starších sourozenců, kdy malé děti mívají častěji svůj vlastní tablet.
Z doporučení WHO a evropských asociací by děti do tří let věku měly mít nulový screentime (denní limit sledování obrazovky), tedy by před obrazovkou neměly trávit vůbec žádný čas. Děti v tomto věku potřebují zažívat skutečný život, vnímat tedy okolní dění a ne konzumovat jakýkoli videoobsah.
Děti v předškolním věku (3 až 6 let) by pak podle odborníků měly u obrazovek trávit nanejvýš 40 minut denně. Ideálně by mělo jít o screentime sdílený s rodiči a vizuálně klidný obsah bez rychlého blikání, aby jej zvládl dětský mozek v tomto věku zpracovat. Doporučován je i doprovodný dialog rodiče, z důvodu nastavení kritického myšlení.
Avšak v téměř polovině (45 %) českých rodin nemá dítě stanoven žádný denní limit sledování obrazovky, v 16 % pak sice limit stanoven je, ale jeho dodržování je spíše sporadické.
Odborná veřejnost se v posledních letech přiklání spíše k výchově a regulaci než striktnímu zákazu. Pravidla, co se sledování obrazovek dětmi týče, by se rodiče měli snažit zavádět odmalinka. Tedy například v domácnosti dodržovat zóny bez obrazovek. Budovat zdravé návyky pomáhá podle odborníků i otevřená komunikace: rozebírat tedy s dětmi nastavená pravidla a vysvětlit jim třeba i to, proč coby rodič mobil používáme.
Rodiče by měli pamatovat i na to, že děti do zhruba dvou let věku nemají šanci se reálně z obrazovek cokoli naučit – takto malé děti si totiž ze sledování videí nic nevezmou (jde o tzv. video deficit). Pokud si z pozice rodiče nejste jistí, jak své dítě provést digitálním světem zdravě a s rozumem, tak Nadace O2 s organizací Zvedni hlavu připravila desatero digitálně zdravého rodičovství.
