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Děti si přejí, aby se rodiče zajímali, co dělají na mobilu. Hlavně bez kritiky

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  10:08
O2 představilo novou podobu vzdělávacího programu. V projektu Bezpečně v síti radí rodičům, jak s dětmi komunikovat o nástrahách digitálního světa. Drtivá většina dětí ve věku osm až patnáct let totiž doma při rozhovorech o používání mobilního telefonu zažívá napětí, pasivní komunikaci či s rodiči o tématu vůbec nemluví. Často by přitom přivítaly nekritický zájem rodičů o to, co na telefonu dělají.

Vyplývá to z průzkumu, který představili zástupci výzkumné agentury NMS a Nadace O2. Ta v reakci na zjištění spustila kampaň a zároveň změnila dosavadní projekt O2 Chytrá škola na vzdělávací program O2 Bezpečně v síti, který se orientuje na pomoc rodičům, jak s dětmi o digitálním světě komunikovat.

Výzkum měl čtyři fáze: rešerši, hloubkové rozhovory s dětmi, průzkum mezi 1 700 žáky základních škol a rozhovory, při nichž 66 dětí zpovídalo své spolužáky.

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„Čtyři různé výzkumné metody přitom ukázaly jedno: bezpečí dítěte v online světě se buduje dlouho předtím, než nastane problém – v každodenních rozhovorech s rodiči,“ uvedla ředitelka Nadace O2 Dominika Herdová.

Podle dětí se často rozhovory o používání mobilních telefonů mezi jimi a rodiči točí okolo zákazů, výtek nebo nastavení limitů. Nepříjemné nebo žádné rozhovory o mobilech zažívá doma 63 % dětí. Přitom až 52 % dětí by si přálo, kdyby se rodiče bez hodnocení a kontroly zajímali o to, co na nich dělají. Děti by chtěly rodičům ukázat, co sledují nebo hrají na telefonu.

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Rodiče by tak podle ředitelky Nadace O2 měli častěji se zájmem vyzývat děti, aby jim ukázaly, co je na telefonu baví. Mohou tak položit základy společné otevřené komunikace a vybudovat důvěru, aby se děti nebály s nimi o digitálním světě mluvit a obrátit se na ně v případě problému. Rodiče tím mohou zvýšit bezpečí dětí.

„Praktický překlad výsledků výzkumu je jednoduchý: místo ‚vypni to‘ zkusit ‚ukaž mi to‘. A ptát se s opravdovým zájmem, ne jen s cílem obsah hned hodnotit. Právě tak vzniká prostředí, ve kterém se děti nebojí o svém digitálním světě mluvit,“ podotkla Herdová.

Do 11 let věku, pak je pozdě. Pozor na zrádnost AI

Podle výzkumu totiž samotná technická kontrola, jakou umožňují limity, rodičovské aplikace nebo zákazy, s věkem přestává stačit. Budovat otevřenou komunikaci je tak potřeba už před jedenáctým rokem věku dítěte. Tedy v letech, kdy děti zájem rodičů ještě vítají. S přibývajícím věkem totiž s rostoucí potřebou samostatnosti zájem rodičů vnímají čím dál víc jako kontrolu.

Z výzkumu vyplývá i to, že čím citlivější problém děti řeší, tím častěji si ho nechávají pro sebe. Stále častěji se však obracejí na umělou inteligenci, a to především ty z rodin, kde je používání telefonu zdrojem napětí nebo kde děti s rodiči o digitálním světě příliš nemluví.

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Podle výzkumu AI k získávání informací, pomoci při učení, ale i jako rádce využívá 60 procent dětí ve věku 12 až 15 let. Tři čtvrtiny z nich (76 %) pak informacím, které od AI získají, věří a často je ani dále nijak neověřují. Pozor však na zrádnost online chatbotů. Každou komunikací totiž dítě za sebou zanechává svou digitální stopu. AI tak o něm ve výsledku ví víc, než by bylo záhodno. Často je to z důvodu, že se bojí (nebo stydí) v dané záležitosti obrátit na rodiče.

V reakci na výsledky operátor O2 spustil kampaň Tvoje máma vs. AI máma. Jejím cílem je poukázat na to, kolik toho o soukromí dětí AI ví právě jen na základě jejich předchozích rozhovorů. Smyslem je podle ředitele marketingu O2 Davida Daneše povzbudit rodiče, aby se víc zajímali o to, co děti v online světě zažívají.

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