Vyplývá to z průzkumu, který představili zástupci výzkumné agentury NMS a Nadace O2. Ta v reakci na zjištění spustila kampaň a zároveň změnila dosavadní projekt O2 Chytrá škola na vzdělávací program O2 Bezpečně v síti, který se orientuje na pomoc rodičům, jak s dětmi o digitálním světě komunikovat.
Výzkum měl čtyři fáze: rešerši, hloubkové rozhovory s dětmi, průzkum mezi 1 700 žáky základních škol a rozhovory, při nichž 66 dětí zpovídalo své spolužáky.
|
Mobil až takový problém není, děti ničí internet, říká úřad
„Čtyři různé výzkumné metody přitom ukázaly jedno: bezpečí dítěte v online světě se buduje dlouho předtím, než nastane problém – v každodenních rozhovorech s rodiči,“ uvedla ředitelka Nadace O2 Dominika Herdová.
Podle dětí se často rozhovory o používání mobilních telefonů mezi jimi a rodiči točí okolo zákazů, výtek nebo nastavení limitů. Nepříjemné nebo žádné rozhovory o mobilech zažívá doma 63 % dětí. Přitom až 52 % dětí by si přálo, kdyby se rodiče bez hodnocení a kontroly zajímali o to, co na nich dělají. Děti by chtěly rodičům ukázat, co sledují nebo hrají na telefonu.
|
Sociální sítě děti semelou. Omezení u nich je tak nezbytné, míní psychiatr
Rodiče by tak podle ředitelky Nadace O2 měli častěji se zájmem vyzývat děti, aby jim ukázaly, co je na telefonu baví. Mohou tak položit základy společné otevřené komunikace a vybudovat důvěru, aby se děti nebály s nimi o digitálním světě mluvit a obrátit se na ně v případě problému. Rodiče tím mohou zvýšit bezpečí dětí.
„Praktický překlad výsledků výzkumu je jednoduchý: místo ‚vypni to‘ zkusit ‚ukaž mi to‘. A ptát se s opravdovým zájmem, ne jen s cílem obsah hned hodnotit. Právě tak vzniká prostředí, ve kterém se děti nebojí o svém digitálním světě mluvit,“ podotkla Herdová.
Do 11 let věku, pak je pozdě. Pozor na zrádnost AI
Podle výzkumu totiž samotná technická kontrola, jakou umožňují limity, rodičovské aplikace nebo zákazy, s věkem přestává stačit. Budovat otevřenou komunikaci je tak potřeba už před jedenáctým rokem věku dítěte. Tedy v letech, kdy děti zájem rodičů ještě vítají. S přibývajícím věkem totiž s rostoucí potřebou samostatnosti zájem rodičů vnímají čím dál víc jako kontrolu.
Z výzkumu vyplývá i to, že čím citlivější problém děti řeší, tím častěji si ho nechávají pro sebe. Stále častěji se však obracejí na umělou inteligenci, a to především ty z rodin, kde je používání telefonu zdrojem napětí nebo kde děti s rodiči o digitálním světě příliš nemluví.
|
Zákaz mobilů ve školách je na spadnutí. Regulace budou velmi přísné
Podle výzkumu AI k získávání informací, pomoci při učení, ale i jako rádce využívá 60 procent dětí ve věku 12 až 15 let. Tři čtvrtiny z nich (76 %) pak informacím, které od AI získají, věří a často je ani dále nijak neověřují. Pozor však na zrádnost online chatbotů. Každou komunikací totiž dítě za sebou zanechává svou digitální stopu. AI tak o něm ve výsledku ví víc, než by bylo záhodno. Často je to z důvodu, že se bojí (nebo stydí) v dané záležitosti obrátit na rodiče.
V reakci na výsledky operátor O2 spustil kampaň Tvoje máma vs. AI máma. Jejím cílem je poukázat na to, kolik toho o soukromí dětí AI ví právě jen na základě jejich předchozích rozhovorů. Smyslem je podle ředitele marketingu O2 Davida Daneše povzbudit rodiče, aby se víc zajímali o to, co děti v online světě zažívají.