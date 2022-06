Vymyslel hodinky, které pojmou bezdrátová sluchátka. Mají i další funkci

Malý dotykový displej obdélníkového či kruhového tvaru vložený do elegantního pouzdra a k tomu rozličné fitness funkce, voděodolnost a v neposlední řadě i adekvátní výdrž na jedno nabití. A samozřejmě časomíra. Vlastnosti, které od chytrých hodinek jejich uživatelé očekávají a dlouhodobě je i dostávají. Anton Cvelbar ze Slovinska nicméně ukázal, že i v kategorii nositelné elektroniky, respektive chytrých hodinek je i nadále prostor na nějakou evoluci. Jeho designový koncept, na který upozornil portál LetsGoDigital, má dvě netradiční funkce.

Tou první, která je vzhledem ke schopnosti některých současných modelů poněkud zbytečná, je funkce smartphonu. Slovinský designér na to šel ovšem jinou cestou než jen podporou eSIM. Řemínek jeho hodinek je totiž v místě protilehlém pouzdru přerušen, v tomto místě jej nahrazuje do strany volně vystupující rozměrný prohnutý displej. Hodinky totiž plní také funkci smartphonu. Prakticky jde o chytré hodinky vybavené druhým, o poznání rozměrnějším displejem, který se během nošení nachází na vnitřní straně předloktí, přičemž svým zakřivením kopíruje tvar ruky.

Díky tomuto displeji tak lze na hodinkách komfortně zobrazit jakýkoli multimediální obsah. Stačí ruku buď patřičně pootočit, nebo hodinky na zápěstí přetočit tak, aby rozměrný displej spočinul na vnější ploše ruky, tedy jako běžné hodinky. „Smartphonový“ displej je na pravé straně dokonce osazen selfie fotoaparátem. Nejde nicméně o jediný fotosnímač na těchto netradičních chytrých hodinkách. Na jednom z článků řemínku se totiž nachází fotomodul s dvěma blíže nespecifikovanými snímači.

S tímto designovým konceptem by uživateli sice odpadla starost s hledáním smartphonu, měl by jej totiž trvale na zápěstí ruky, ovšem na druhou stranu by nošení takovéhoto hybridního zařízení nebylo z dlouhodobého hlediska asi zrovna příjemné. Minimálně by se uživateli pod oním „smartphonem“ nepříjemně potila ruka.

Cvelbarovy chytré hodinky nicméně skrývají ještě druhou netradiční funkci, která by mohla v praxi najít uplatnění. Slouží totiž coby úložné pouzdro pro bezdrátová sluchátka. Ovšem ne pro jakákoli, ale pro sluchátka vlastního návrhu. Ta zaujmou ultratenkým tělem, díky kterému se vejdou do prostoru skrytém pod posuvným displejem hodinek. Uživatel by díky tomu eliminoval riziko ztráty „špuntů“ během cestování. Samozřejmostí je schopnost hodinek v nich uložená sluchátka dobíjet.

Z výše uvedeného lze usuzovat, že koncept slovinského designéra bude o něco rozměrnější než běžné chytré hodinky. Je však otázka, zda by uživatelé, pokud by se takový (či obdobný) produkt dostal na trh, byli ochotni takovéto netradiční zařízení typu 3v1 na své ruce akceptovat.