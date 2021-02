Oprášili třináct let starou vizi. Měla by dnes smysl?

Současný směr v mobilních technologiích je jasný: dát uživateli kompaktní zařízení, které po rozložení nabídne komfort tabletu, či se k němu alespoň úhlopříčkou přiblíží. Skládacích smartphonů je na trhu zatím poskrovnu, mnozí další výrobci ovšem avizovali vstup do této kategorie. Někteří koketují s rolovacím smartphonem, tedy zařízením, v jehož kompaktní podobě je flexibilní displej srolován v útrobách. Jedna smartphonová vize jako by se ovšem nástupem ohebných displejů dostala do ústraní.

Řeč je o telefonu s průhledným displejem. Nejde o novou myšlenku, původ má v době, kdy byly smartphony, jak je známe dnes, ještě v plenkách. V únoru 2008, kdy Nokia představila velmi neobvyklý koncept Morph (více viz Nokia představila Morph − mobil využívající nanotechnologii), měl za sebou první iPhone, který definoval kategorii smartphonů, teprve sedm měsíců „života“. Koncept Morph zaujal nejen flexibilitou, ale především průhledným displejem a solárním dobíjením baterie.



Možná právě v někdejším konceptu Nokie se zhlédl portál TechConfigurations. Na svém youtubovém kanálu zveřejnil video, v němž představuje koncept průhledného samsungu se solárním nabíjením, který po designové stránce připomíná jeho hlavního rivala iPhone. Koncept je neotřelý i v jiných ohledech. Zaujme viditelným, do displeje integrovaným senzorem otisku prstu. Podobné koncepty mají výhodu v tom, že do nich lze vtisknout i v té době utopistické myšlenky.

Pak je tu netradiční, zrcadlové umístění trojité sestavy hlavního fotoaparátu (108 Mpix + dva 12Mpix snímače). Ta se oproti zvyklostem po otočení telefonu okolo jeho svislé osy nachází v levém spodním rohu zad. Dva ze senzorů jsou umístěné ve „výběžku“, který zasahuje do průhledného displeje, třetí v neprůhledném proužku táhnoucím se po celé šířce telefonu.

Ten patrně maskuje hardware nutný pro fungování telefonu. Tedy procesor (Exynos 2 100/Snapdragon 888), operační paměť (12 nebo 16 GB) a uživatelskou paměť (128, 256, či 512 GB). Baterie s kapacitou 3 200 mAh je ukryta po obvodu telefonu, tedy v jeho kovovém rámečku. Panel pro solární nabíjení je integrován do displeje, je tedy průhledný. Nechybí ani tradiční USB-C dobíjecí konektor. Je otázkou, zdali se podobného smartphonu někdy dočkáme.



Průhledný sony ericsson i působivé prototypy

V minulosti se mobil s průhledným displejem dostal i do prodeje. Šlo o exkluzivní Sony Ericsson Pureness, psal se rok 2009. Nešlo o produkt pro masový trh, tomu odpovídala i prezentace omezující se na promo akce a přímé představení. Telefon, který postrádal obvyklé pokročilé funkce (GPS navigace, fotoaparát, wi-fi), stál polovinu toho co tehdejší luxusní telefony od Nokie či Motoroly (více viz Exkluzivní Sony Ericsson Pureness bude stát polovinu ceny luxusních nokií).



Psal se rok 2011, když se luxusní mobilní značka Mobiado pochlubila konceptem CPT002 s průhledným dotykovým displejem krytým safírovým sklíčkem. Luxusní smartphone budoucnosti měl podle vize autorů sloužit třeba k bezkontaktnímu otevření vozu Aston Martin (více viz Mobiado se pochlubilo konceptem smartphonu s průhledným displejem).

O dva roky později měla s průhledným displejem velké plány třeba tchajwanská společnost Polytron Technologies (více viz Průhledný mobil je realitou. V prodeji může být ještě letos), zůstalo však patrně jen u plánů. V roce 2015 čínská společnosti ZUK představila funkční prototyp průhledného smartphonu (více viz Nová značka ukázala průhledný displej. Vypadá skvěle).

Samotný Samsung si zařízení s průhledným displejem patentoval loni. Designový koncept na základě patentu má jednu vadu na kráse: Samsung by musel zprůhlednit i vnitřní součástky. Nebo je vtěsnat do poměrně titěrného rámečku (více viz Blíží se zcela průhledný smartphone? Samsung si ho nechal patentovat).

Jedno se musí nechat: mobilní telefony s průhlednými displeji vypadají opravdu efektně. Nicméně to s sebou přináší nutnost vyřešit řadu dalších otázek, třeba jak se vypořádat s běžnými komponenty, bez nichž by šlo jen o efektní těžítko. A ani praktičnost takového konceptu nebude veliká. Výhoda spočívá snad jen v možnosti čtení za chůze, uživatel by totiž viděl, kam šlape.