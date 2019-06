Zatímco mobilní fanoušci netrpělivě vyčkávají na oficiální uvedení prvního skládacího smartphonu, tak počítačoví designéři dál vymýšlí, jakým směrem by se mohl v blízké době ubírat vývoj chytrých telefonů. Rozvíjí tak třeba myšlenku flexibilního displeje přetaženého do boků. Jenže ne vždy se to povede.

Autor: ConceptsiPhone/Hasan Kaymak, Ran Avni