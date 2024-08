Některé vypadají opravdu zvláštně. Vyberte nejdivnější smartphone

Infinix Hot 40 Pro

Design je samozřejmě subjektivní disciplína. Někomu se líbí to, jinému ono. Všeobecně lze najít věci, které se líbí většině a naopak, ale i tyto budou mít své odpůrce a naopak fanoušky. V případě smartphonů klasické koncepce, tedy bez skládaček, se designéři zaměřují na boky a především zadní část.

Vpředu toho totiž mnoho vymyslet nejde. Trend diktuje co největší displeje a co nejmenší rámečky. Pokud si tak před sebe položíte s vypnutým displejem telefony nejrůznějších tříd s přibližně stejně velkou obrazovkou, tak dost obtížně poznáte, který je který.

Na zádech toho lze vymyslet mnohem víc. Některé značky se drží co nejvíc subtilního a nenápadného vzhledu, jiné sázejí na opulentnost. Vše se točí okolo fotomodulu, což je na jednu stranu hlavní prvek zad a na druhou je to dnes i důležitá funkce telefonu. Až přehnaně velké moduly fotoaparátu najdeme jak u drahých, tak u levných modelů. Kde to s ohledem na schopnosti samotného fotoaparátu bývá poněkud komické.

Vybrali jsme nejvýraznější aktuální modely na trhu, z nichž můžete vybrat ten, který má podle vás nejdivnější nebo nejneobvyklejší design.