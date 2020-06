Navzdory konspiracím může pandemie urychlit budování 5G, domnívá se expert

Švédský Ericsson se řadí dlouhodobě k předním dodavatelům v oblasti síťové infrastruktury pro mobilní operátory. Dnes patří k jeho hlavním soupeřům finská Nokia (taktéž tradiční hráč), ale také čínský Huawei, jehož jméno je v poslední době skloňováno nejen v souvislosti s pokrokem v 5G technologiích, ale také s potenciálním bezpečnostním rizikem.

Sídlo Ericssonu ve švédském městě Kista u Stockholmu

I když se Ericssonu nevyhýbají potíže, firmě se vcelku daří. „Nevím o nikom, kdo by měl před námi náskok na poli síťové infrastruktury a 5G,“ chlubí se Cveto Gašperut, Country manager české pobočky Ericssonu. Firma sice průběžně prochází restrukturalizacemi a pyká i za některé své prohřešky (v celosvětové kauze ohledně uplácení má zaplatit pokutu nejméně miliardu dolarů), ale technologicky stále patří na špičku. „Jako jediní jsme zprovoznili 5G sítě už na čtyřech kontinentech. Devětatřicet sítí ze zhruba 80, které jsou celosvětově v provozu, využívá naše řešení,“ říká Gašperut.

Nejčastěji ale v poslední době přišly 5G sítě na přetřes v souvislosti s různými konspiračními teoriemi, které se vyrojily zejména teď v průběhu pandemie koronaviru a nemoci covid-19. Ty by ale neměly mít na rozvoj 5G zásadní vliv, tvrdí Gašperut v rozhovoru pro iDNES.cz.

Kolem 5G koluje celá řada mýtů, včetně tvrzení o škodlivosti vůči lidskému zdraví. Jaké máte důkazy o tom, že jsou to skutečně fámy a že 5G zdraví neškodí?

V tomto ohledu stačí odkázat na národní i mezinárodní sdružení, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO), Mobile & Wireless Forum (MWF), GSMA a další. Během posledního půlstoletí je vliv elektromagnetického záření na organismy podrobně zkoumán a WHO i jiní odborníci dospěli k závěru, že vědecké důkazy neprokazují žádný vliv rádiových vln z mobilních telefonů ani základnových stanic na lidské zdraví.

Jsme si samozřejmě vědomi dezinformací, které kolují na sociálních sítích, nejnověji o údajné souvislosti mezi 5G a koronavirem. Tyto fámy nejsou podloženy žádnými vědeckými důkazy. Světová zdravotnická organizace jasně uvádí, že mobilní sítě 5G nerozšiřují covid-19. Viry se přece nemohou šířit rádiovými vlnami nebo po mobilních sítích. Nehledě na to, že covid-19 se šíří i v mnoha zemích, kde nemají mobilní sítě 5G.

Pokud by společenská nálada zpomalila nástup 5G, bude to nějaký problém? Pro firmy, pro uživatele?

Pozorujeme přesně opačnou situaci. V časech koronaviru se mobilní sítě osvědčily jako kritická infrastruktura a čím dál více uživatelů si přeje, aby se výstavba 5G sítí urychlila. Přesněji dva z pěti respondentů nedávné studie Ericsson ConsumerLab, která proběhla v 11 zemích Evropy, Asie a Ameriky. Dva ze tří dotázaných pak považují za pozitivní roli, kterou technologie 5G mohla hrát během současné medicínské krize.

Myslíte si tedy, že současná krize, kdy všichni mnohem víc používáme internetové připojení včetně mobilního, může naopak vytvořit tlak na to, aby se proces zavádění 5G sítí urychlil?

Pandemie koronaviru jasně ukázala, jak kritickou infrastrukturu sítě v dnešní době představují. Během jejího průběhu se síťový provoz po celém světě dramaticky zvýšil. Nyní úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom sítě udrželi v provozu a zajistili co nejlepší spojení. Bude zajímavé pozorovat, jak pandemie dlouhodobě ovlivní nástup 5G.

Již zmíněný průzkum Ericsson ConsumerLab také ukázal, že konspirační teorie nemají vliv na postoj veřejnosti k 5G. Naopak 40 procent dotázaných uvedlo, že měla být výstavba 5G urychlena tak, abychom efektivněji bojovali s virem pomocí moderních technologií, robotiky, dálkově ovládaných přístrojů a jiných zařízení, která by lépe ochránila lékařský a další personál v první linii. 5G ale mohlo také například usnadnit videotelefonii, jak uvedla polovina respondentů. Průzkum zkrátka dokazuje, že v dobách krize kladou uživatelé větší důraz na robustní telekomunikační technologie.



Co vůbec 5G sítě běžnému uživateli přinesou, k čemu mu budou dobré? A jaký mají potenciál jinde, ve firemní sféře?

V podnikové sféře promění nové schopnosti, které 5G přináší, celá odvětví. Mimo jiné se jedná o rychlou reakční dobu, tedy nízkou latenci přenosu, která umožní vzdáleně řízenou robotiku nebo autonomní vozidla. Dále možnost rozdělit virtuálně síť na vyžádání pomocí funkce zvané network slicing, která dovoluje specifické schopnosti 5G sítí. Anebo životnost baterií přesahující 10 let u vzdálených zařízení Internetu věcí.

Spotřebitelé budou stále více využívat mobilní širokopásmové připojení a pevný bezdrátový přístup, zatímco budou na trh přicházet inovativnější služby včetně těch založených na rozšířené a virtuální realitě, zejména na poli herních aplikací a další zábavy. Odhadujeme, že počet zákazníků využívajících 5G pro rozšířené mobilní širokopásmové připojení dosáhne 2,6 miliardy do konce roku 2025 s tím, že tento trend povedou Severní Amerika a severovýchodní Asie.

V Česku se aukce na kmitočty neustále odkládá. Představuje to pro Ericsson potíže, například proto, že jste očekávali tržby, které teď nerealizujete? Nebo je to výhoda, jelikož můžete „dopilovat“ technologie i nabídku a operátorům později nabídnout lepší řešení?

Jednou z ústředních hodnot Ericssonu je výdrž. Uvědomujeme si, že někdy je nutné si počkat, než se věci dají do pohybu. A zavedení 5G představuje pro každou zemi důležité rozhodnutí. Další z našich hodnot je respekt, uznáváme tedy rozhodnutí vlád a nijak je nekomentujeme. Ericsson je každopádně připraven českým operátorům poskytnout ta nejlepší 5G řešení.

Z naší zkušenosti jsou to operátoři používající zařízení Ericsson, kteří jsou inovátory na svých trzích a mají náskok před konkurencí. Například švýcarský Swisscom je ze 100 procent zákazníkem Ericssonu, a již se mu podařilo pokrýt signálem 5G kolem 90 procent obyvatel Švýcarska díky funkci Ericsson Spectrum Sharing, která dovoluje přejít ze 4G na 5G pouhým upgradem softwaru. Vzhledem k tomu, jaké výhody 5G přináší českým uživatelům i podnikům, doufám, že k aukcím kmitočtů dojde brzo.

Váš konkurent Huawei je v poslední době často zmiňován v souvislosti s bezpečnostními riziky. EU zavádí takzvaný 5G Toolbox, v rámci kterého se nemají na budování strategické infrastruktury podílet firmy, které bezpečnostní riziko představují. Co z toho plyne pro Ericsson?

Jsme připraveni tento proces podpořit, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany evropských občanů a podniků, protože to považujeme za prioritu. 5G bude představovat kritickou infrastrukturu, která usnadní digitalizaci, automatizaci a konektivitu strojů, robotů, dopravních řešení a tak dále.

S miliardami připojených zařízení a novými typy aplikací musí být sítě odolnější, bezpečnější a lépe chránit právo jednotlivce na soukromí.

Ericsson je na tomto poli neutrálním hráčem, nepodporujeme bezpečnostní politiku jedné země na úkor druhé. Jen chci zdůraznit, že všechny státy a entity, které doposud přijaly bezpečnostní opatření či rozhodnutí týkající se 5G, označily Ericsson za důvěryhodného dodavatele. Ericsson úspěšně prošel všemi nezávislými hodnoceními netechnických i technických kritérií.