Smartphony 5G poprvé překonaly přístroje s LTE. Rozdíl se bude zvětšovat

Zajímavou statistiku zveřejnila výzkumná agentura Counterpoint Research. Bodem zlomu se stal letošní leden, kdy prodeje 5G přístrojů překonaly prodeje přístrojů s LTE (4G). Nové technologii se to podařilo po dvou letech, v lednu roku 2020 byl jejich tržní podíl jen několik procent.

Úspěch nové technologie samozřejmě souvisí s rozvojem samotných sítí 5G. A v tomto směru hraje prim Čína, kde je 5G už delší dobu standard a smartphony bez 5G představují už jen zanedbatelnou část trhu. V Číně telefony s 5G představují už 84 procent trhu s mobily.

Mimochodem, to je například značný problém pro Huawei, který by teoreticky mohl na domácím trhu prodávat i přes americké embargo bez omezení, služby Googlu se v Číně stejně nepoužívají, respektive vlastní operační systém Huaweie je na tamním trhu spíš výhodou než překážkou. Jenže v rámci embarga nesmí Huawei mít v telefonech 5G. Takže v aktuálních modelech má sice procesory Snapdragon, které 5G normálně podporují, ale u Huaweie je tato funkce zamknutá.

Prodeje smartphonů s 5G

Dalšími významnými trhy pro 5G jsou USA a západní Evropa. Podle Counterpoint Research je v USA aktuálně podíl 5G mobilů 73 procent a v západní Evropě dokonce 76 procent. Především na rozvojových trzích je podíl menší, to však nutně nemusí znamenat, že by tam výstavba 5G sítí stagnovala, spíš je problém v ceně přístrojů s 5G.

Zatím se nepodařilo dostat 5G mobily do low-endového segmentu. Nejlevnější vyjdou na zhruba 200 dolarů, v Česku okolo 5 000 korun. To by se však mělo letos změnit, čeká se na levné procesory s podporou 5G a cenou pod 20 dolarů. Zatím jsou k dispozici čipy s cenou nad touto hranicí.

Lídrem trhu s 5G mobily je Apple, kterému na americkém trhu patří 50 procent trhu a v západní Evropě 30 procent. Apple zavedl podporu 5G relativně pozdě, první modely s 5G byly až iPhony řady 12 z podzimu 2020. Ale byl to trhák. Stačí se podívat na graf, který Counterpoint zveřejnil. Strmý nárůst prodejů 5G mobilů v podzimních měsících roku 2020 je zásluhou tehdy čerstvých iPhonů 12.

Statistika za Českou republiku k dispozici není. Rozvoj 5G sítí odstartoval později, ale nyní v něm operátoři rychle pokračují. Vodafone již pokrývá signálem 5G přes 60 procent populace.