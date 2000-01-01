náhledy
Od 3. července 2026 zavádí EU plošně clo 3 eura za kus (necelých 75 korun) na drobné věci z Číny. Což mnohé kravinky zdraží natolik, že se již nevyplatí je kupovat, jako třeba kočičkové přívěsky na krytku konektoru USB-C. Pokud po něčem toužíte ještě bez cla, zde je náš výběr aktuálních hitů.
Autor: Aliexpress
Na první pohled roztomilé kočičky jsou přesně tím sortimentem, který frčí z čínských obchodů Temu nebo Aliexpress. Zbytečnost vyjde (podle prodejce) na asi 17 až 20 korun včetně poštovného.
Autor: Aliexpress
Jenže po 1. červenci, tedy za půl roku, by se k ceně okolo 20 korun muselo přičíst clo ve výši zhruba 75 korun. Takže rázem by přívěsek na krytku USB-C konektoru vyšel skoro na stovku. A to je dost. Pokud však chcete hned kupovat bez cla, tak ještě chvíli počkejte.
Autor: Aliexpress
Letos se do módy opět dostaly šňůrky, na kterých je telefon zavěšený. Ale spíš do ruky nebo přes rameno, na krku se takový 200gramový smartphone pronese. Šňůrek je obrovský výběr s cenami od 50 do 200 korun včetně poštovného. Tyto konkrétně jsou asi za 130 korun.
Autor: Aliexpress
Pokud tápete, za co se taková šňůrka zachytává, tak další příslušenství napoví. Je potřeba mít pouzdro, kde se poutko zachytí přes otvor na USB-C konektor. Nebo ho má přímo pouzdro. Zde vyobrazené poutko je za zhruba 20 korun.
Autor: Aliexpress
Blyštivé kamínky mohou obkroužit objektivy vašeho smartphonu, pokud je to iPhone, tím větší výběr budete mít.
Autor: Aliexpress
„Diamanty“ totiž mohou hrát všemi barvami. A to za pouhých 20 korun dnes a za stovku po prvním červenci. Nemusíme jistě připomínat, že je to zcela zbytečná věc i za současnou cenu.
Autor: Aliexpress
Ovšem další položka je už těžká váha, aneb fejková ponožka na iPhone od Applu v kolaboraci s japonským návrhářem Isseym Miyakem. Originál ani český Apple nemá, stojí v zahraničí podle délky čtyři až šest tisíc korun. Prodejci na Aliexpressu mají větší výběr barev a ty ceny...
Autor: Aliexpress
...ceny se pohybují od stokoruny po asi 600 Kč. Záleží na délce, prodejci a jistě na kvalitě, kterou však z obrázku budete odhadovat obtížně. A řídit se recenzemi na čínských eshopech je čistá loterie.
Autor: Aliexpress
Stačí se vrátit k přívěskům na USB-C krytce s krásnými 3D kočičkami nebo pejskem na skateboardu s řídítky. Když si položku pořádně prohlédnete a zaskrolujete na všechny fotky, tak se ukáže, že ty propagační jsou vytvořené v grafickém editoru.
Autor: Aliexpress
Takže za dvacet korun vám tak domů přijde poněkud neatraktivní plochý přívěsek.
Autor: Aliexpress
Hitem pro majitele iPhonů jsou dnes i ochranné nálepky na boky telefonu. S ohledem na plochý design iPhonů je největší výběr právě na tyto telefony, ale dají se najít i na jiné. Variant jsou desítky a ceny okolo 20 Kč za balíček s více kusy.
Autor: Aliexpress
Ochranných pásek na boky iPhonů a dalších telefonů s plochou konstrukcí jsou desítky, tento prodejce třeba slibuje, že páska dokáže do druhého dne zahladit všechny škrábance. Za 20 korun neskutečná věc...
Autor: Aliexpress
Chystané clo v jednotné výši 3 eura (asi 75 korun) se dotkne všech položek s cenou do 150 Euro (asi 3 700 korun). U předchozích desetikorunových věcí to znamená zdražení o stovky procent, u dražších položek to už tak dramatické nebude. Což je i příklad tohoto podvodního pouzdra pro smartphony za asi 650 korun.
Autor: Aliexpress
Výrobce slibuje výdrž do 15metrové hloubky. Pokud to vyzkoušíte, tak je to 50 na 50, že váš telefon přežije.
Autor: Aliexpress
Clo výrazně ovlivní cenu i tohoto USBéčkového švýcarského nožíku. Pokud to bude fungovat, tak to může být praktická věc na cesty za 35 korun včetně poštovného.
Autor: Aliexpress
Paradoxně stejně vysoké clo se dotkne přívěsku za 20 korun jako tohoto krásného miniaturního iPhonu 17 Pro. Tedy on to samozřejmě iPhone není, prodejce či výrobce to ani netvrdí, ale vzhled neukecá...
Autor: Aliexpress
Značka Servo model nazvala 18SE mini, takže je i trochu napřed a nabádá Apple, aby se vrátil k označení SE a k mini iPhonům. Jak popisek ukazuje, telefon je to titěrný s Androidem tak starým, že to zachraňuje jen cena necelých 900 korun.
Autor: Aliexpress
Jiný prodejce láká na klasické telefony Vertu. Kdysi to byla investice za stovky tisíc korun, dnes tyto napodobeniny můžete mít za necelých 700 korun s dopravou zdarma. Tipujeme, že nápis Vertu je jen na obrázcích a domů vám dorazí anonymní přístroj.
Autor: Aliexpress
Na své si přijdou zákazníci používající azbuku, telefon ji podporuje.
Autor: Aliexpress
A na závěr něco, co ještě na světě není, ale čínský prodejce to už umí. Toto je přístroj nabízený jako S26 Ultra, tedy jako něco, co Samsung představí asi až koncem února.
Autor: Aliexpress
Logo Samsungu chybí (ale grafika naznačuje) a výrazně varujeme, nenechte se nachytat na uváděné parametry. Na každém obrázku jsou jiné, navíc vše je smyšlené. Za 1 800 korun dostanete to nejhorší, co se na trhu prodává.
Autor: Aliexpress