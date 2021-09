Xiaomi jede ve světě, na domácím trhu zatím rivaly dohání

Čínský trh je specifický. Je to prakticky čistě záležitost domácích výrobců, jedinou zahraniční značkou, která se jim dokáže dlouhodobě postavit, je Apple. Ale třeba Samsung už dávno významné pozice v Číně ztratil a další nečínské značky na tamním trhu paběrkují a nebo se z něj stáhly.

Výzkumná agentura Couterpoint zveřejnila statistiky za druhý kvartál 2021 a jsou to zajímavá data. Tak především sledujeme v přímém přenosu masivní pád Huaweie. Ten je od roku 2019 pod americkými sankcemi. Ty jej nejprve zasáhly na globálních trzích a dlouho to vypadalo, že si tento výpadek bude alespoň částečně kompenzovat na domácím trhu.

Loni ve druhém čtvrtletí držel Huawei 33 procent čínského trhu, což bylo víc, než kolik dohromady měly dvě další značky v pořadí. Prostě absolutní dominance. Jenže americké embargo zasáhlo Huawei i v rámci dodavatelského řetězce, takže firma nemá z čeho vyrábět, a tak jen po pouhém roce její tržní podíl na čínském trhu klesl na pouhých 10 procent. A pád bude zřejmě dál pokračovat.

S čísly Huaweie je to však složitější, loni se do nich všeobecně ještě počítala dceřiná značka Honor. Ta se však loni na podzim osamostatnila a aktuálně prožívá comeback na světových trzích. V Číně se Honor vrátil už na jaře a daří se mu, takže ve druhém čtvrtletí v podstatě dohonil kdysi mateřský Huawei. Jejich podíl na čínském trhu byl prakticky totožný.

Z výše uvedeného je patrné, že pokud by Huawei stále do svých výsledků započítával Honor, tak by jeho pád byl přece jen o fous mírnější. Ale pozor, jejich současné podíly nelze jednoduše sečíst, pokud by totiž Honor byl stále u Huaweie, tak by byl i pod americkým embargem a jeho podíl by se pohyboval zřejmě hluboko pod pěti procenty. Odhadem by to mohlo být za obě značky tak 12 či 13 procent čínského trhu a zhruba pátá pozice.

Xiaomi s ambicemi stát se světovou jedničkou sice v Číně výrazně roste, ale zatím je relativně daleko od pozice tamního premianta. Je třetí s podílem 17 procent. Přesto se může radovat z pokoření Applu, kdysi vzorové značky, ve které se Xiaomi v počátcích své existence výrazně zhlíželo.

Podíl výrobců na čínském trhu za druhý kvartál roku 2021

Apple má za druhé letošní čtvrtletí 14 procent čínského trhu. Už na tom byl lépe, ale také výrazně hůř. Celkově si však pozici drží a je znát, že i v Číně má hodně věrných zákazníků.

Čínskou jedničkou je Vivo. jeho aktuální podíl je 23 procent. Hned za ním je Oppo s podílem 21 procent. Obě značky původně patřily do koncernu BBK Electronics, který by si tedy teoreticky připisoval skoro polovinu čínského trhu, v prvním čtvrtletí, kdy se oběma značkám dařilo ještě víc, to bylo dokonce 47 procent v součtu.

Jenže jak je to s koncernem BBK Electronics a značkami Oppo, Vivo, Realme, OnePlus či IQOO, je věcí neznámou. Každá ze značek, která do koncernu dříve papírově patřila, se tváří nezávisle a jelikož to všechno jsou neveřejně obchodovatelné společnosti, detaily zjistit nelze.