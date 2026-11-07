Čínští výrobci mobilů hrají dvě karty. Domácí trh pro ně byl donedávna klíčový. Zahraničí dlouho ignorovali, teď je pro ně ovšem hodně důležité. Je to podobné jako u elektromobilů. Dokud byl výnosný odbyt doma, tak to byla jasná priorita. Ale s postupující obchodní válkou na domácím trhu se zahraniční trhy začínají jevit jako lukrativnější.
Stačí porovnat ceny stejných produktů v Číně a ve světě. V prvním případě mohou být až o polovinu levnější. A není to jen záležitost daňová, v Číně jsou prostě mobily levné. S výjimkou iPhonů, Samsungů a vrcholných modelů Huaweie. Na rozdíl od aut čínští výrobci mobilů pronikají třeba do Evropy (USA jsou pro ně prakticky zavřené) už dlouho a zkoušejí různé metody.
Nutno dodat, že i jen s vestavěným objektivem telefony fotí velmi dobře. Proč tedy čínské značky tato monstra vyrábí a prodávají?