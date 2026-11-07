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Jsou vám po chuti čínské chutě? Tamní značky jsou o tom zcela přesvědčené

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Oppo Find X10 Pro Max s Hasselblad Teleconverter Kitem | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Čínští výrobci mobilů mají dva klíčové trhy. Domácí a zbytek světa. Na jednu stranu se produkty pro ně od sebe dost liší, na druhou přebírají specifické vlastnosti. Je to hodně znát především po linii Čína a zbytek světa.

Čínští výrobci mobilů hrají dvě karty. Domácí trh pro ně byl donedávna klíčový. Zahraničí dlouho ignorovali, teď je pro ně ovšem hodně důležité. Je to podobné jako u elektromobilů. Dokud byl výnosný odbyt doma, tak to byla jasná priorita. Ale s postupující obchodní válkou na domácím trhu se zahraniční trhy začínají jevit jako lukrativnější.

Stačí porovnat ceny stejných produktů v Číně a ve světě. V prvním případě mohou být až o polovinu levnější. A není to jen záležitost daňová, v Číně jsou prostě mobily levné. S výjimkou iPhonů, Samsungů a vrcholných modelů Huaweie. Na rozdíl od aut čínští výrobci mobilů pronikají třeba do Evropy (USA jsou pro ně prakticky zavřené) už dlouho a zkoušejí různé metody.

Nutno dodat, že i jen s vestavěným objektivem telefony fotí velmi dobře. Proč tedy čínské značky tato monstra vyrábí a prodávají?

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