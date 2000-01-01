náhledy
Návštěva kampusu společnosti Huawei je pro Evropana něco nevídaného. Na 120 hektarech zde najdete malé repliky mnoha evropských měst, které kryjí kanceláře a zázemí pro desítky tisíc zaměstnanců této firmy.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Do Paříže z Prahy letíte asi hodinu a půl, jenže na návštěvu této pařížské lokality můžete také letět klidně přes deset hodin. Nachází se totiž v kampusu Huawei Ox Horn v čínském Tung-kuanu. Právě ten proslul kopiemi mnoha evropských měst a památek.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Nedávno jsme vám nabídli fotografie z kopií toho, co nám Čechům je nejbližší, tedy Prahy a Českého Krumlova (pokud ne, fotky najdete v závěru dnešní galerie), nyní si pojďme ještě projít další evropské lokality, které se v kampusu Huawei nachází.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Ačkoliv si architekt pařížské části kampusu mohl vybrat ikoničtější části hlavního města Francie, nakonec se rozhodli napodobit architektonický styl pařížských univerzit.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Do Paříže se dostanete přes známý Starý most z německého Heidelbergu, kde nechybí i malebná Mostecká brána.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Z mostu je opravdu působivý výhled, čínští stavitelé totiž napodobili i celý Heidelberský hrad a dokonce ho i opravili. Předloha je totiž ve stavu zříceniny.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Co se sem jaksi nehodí, je výhled na řeku (zde spíš potok), se sochami nosorožců. Nic takového totiž v Heidelbergu nenajdete.
Autor: Mobil.iDNES.cz
V různých částech kampusu dohromady pracuje okolo 30 tisíc lidí. Během naší návštěvy bylo poznat, že sice nejsme zdaleka jediná skupinka návštěvníků, nicméně většinu mumraje v replikách měst skutečně tvořili zaměstnanci.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Stačí jen obejít roh a z Heidelbergu jste najednou v italské Veroně, kde se můžete pokochat věží Torre dei Lamberti.
Autor: Mobil.iDNES.cz
A aby té Itálie nebylo málo, v dálce ještě vidíte Bolognu. Jen si to představte, které zaměstnanec velkého korporátu může říci, že si po práci zajde jen tak na památky Itálie, Německa, Francie a dalších měst?
Autor: Mobil.iDNES.cz
A ani nemusí pěšky. Po celém kampusu totiž jezdí vlak, který má připomínat model ze švýcarské železnice.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Jízda nejkratší linkou trvá jen asi 12 minut, ta nejdelší ale skoro půl hodiny. K jízdě nepotřebujete lístek, nikdo je nekontroluje.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Tento pohled budou jistě znát ti, co už někdy navštívili Stockholm. Tady jsou ale zase jen samé kanceláře a zasedací místnosti.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Během prohlídky jsme navštívili také centrální knihovnu kampusu, která obsluhuje potřeby zaměstnanců, pokud si chtějí doplnit vědomosti.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Huawei se zde chlubí vzácným výtiskem Matematických principů přírodní filozofie od Isaaca Newtona z roku 1713.
Autor: Mobil.iDNES.cz
V pozadí pak můžete vidět zástavbu panelových domů – zde pravděpodobně bydlí aspoň část z celkových 30 tisíc zaměstnanců.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Ulice kampusu byly přes den i na večer spíše prázdné, nicméně stále bylo vidět, že v kancelářích se pilně pracuje. Pracovní kultura je v Číně dost jiná než v Česku, volno mají lidé jen v neděli.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Ačkoli jsme v kampusu strávili v podstatě celý den, na prohlídku celého areálu to stejně nestačilo.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Člověk si zde připadá v podstatě jako v zábavním parku pro dospělé, kde se toho ale až na prohlídku architektury vlastně moc neděje, ve výsledku je zde pořád důraz na to, aby se zde hlavně zaměstnancům dobře pracovalo.
Autor: Mobil.iDNES.cz
V kampusu se dále nachází třeba kopie Oxfordské univerzity a další památky z měst jako je Budapešť, Tallin nebo Bruggy.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Jak už jsme zmínili, veřejnost do kampusu přístup nemá, ale i tak se údajně na stavby chodí lidé dívat alespoň z dálky, nejde je totiž z okolního Tung-kuanu prakticky přehlédnout.
Autor: Mobil.iDNES.cz