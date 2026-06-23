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V socialistickém Československu jsme bez nich nefungovali. Dnes jsou mrtvé
V sedmdesátých a osmdesátých letech v tehdejším socialistickém Československu mobily neexistovaly. Kdo chtěl volat, musel najít telefonní budku. To už dnes neplatí, poslední zmizela před pěti lety....
Znáte Brno včetně těchto míst? Z těchto pohledů ho nebudou znát ani místní
Historicky bylo toto město jedním z prvních, které pokryl mobilní signál. Dva vysílače tehdejší sítě NMT byly v Praze, třetí pak v Brně, respektive na vysílači v jeho těsné blízkosti. Dnes již O2,...
KVÍZ: Uděláte maturitu z mobilů? Není to vůbec nic snadného
Myslíte si, že o mobilech a všem okolo nich víte vše? Otestujte si své znalosti v naší mobilové maturitě nanečisto. Čekají na vás snadné, ale i záludné otázky. Výsledkem budete možná překvapeni.
Pašují alkohol na stadiony v mobilech. Šetří tak hodně peněz
Ceny občerstvení jsou na aktuálním MS ve fotbale dost vysoké. Až na výjimky je vlastně jedno, jestli se chcete osvěžit v Mexiku, Kanadě nebo v USA. Tamní fanoušci jsou na vysoké ceny zvyklí, a proto...
Nové iPhony prozrazené dlouho před premiérou. Akce bude jiná než doposud
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Přesto bude letošní premiéra jiná než v minulosti. Apple by měl přejít na jiný rozvrh modelů a navíc se chystá úplně...
Sklo a ocel vyměnili za klasiku. Teď mají z kanceláře výhled snů
Návštěva kampusu společnosti Huawei je pro Evropana něco nevídaného. Na 120 hektarech zde najdete malé repliky mnoha evropských měst, které kryjí kanceláře a zázemí pro desítky tisíc zaměstnanců této...
Znáte Brno včetně těchto míst? Z těchto pohledů ho nebudou znát ani místní
Historicky bylo toto město jedním z prvních, které pokryl mobilní signál. Dva vysílače tehdejší sítě NMT byly v Praze, třetí pak v Brně, respektive na vysílači v jeho těsné blízkosti. Dnes již O2,...
Nové iPhony prozrazené dlouho před premiérou. Akce bude jiná než doposud
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Přesto bude letošní premiéra jiná než v minulosti. Apple by měl přejít na jiný rozvrh modelů a navíc se chystá úplně...
Zajímavý model se konkurence nebojí. Vyzkoušeli jsme Huawei Watch Fit 5 Pro
Novinka od výrobce Huawei, Watch Fit 5 Pro, je nenápadným, avšak veskrze prémiovým sportovním modelem, který by rád zaujal i zákazníky konkurenčních značek. A to třeba řadou nadstandardních funkcí...
V socialistickém Československu jsme bez nich nefungovali. Dnes jsou mrtvé
V sedmdesátých a osmdesátých letech v tehdejším socialistickém Československu mobily neexistovaly. Kdo chtěl volat, musel najít telefonní budku. To už dnes neplatí, poslední zmizela před pěti lety....
I Apple má propadák, je o třetinu levnější. Víme, jak to s ním bude dál
Podle obvykle dobře informovaného novináře Apple připravuje nástupce modelu, kterému se nedaří. Jeho cena klesla o třetinu, což je u produktů Applu nevídané. Novinka by měla přijít na trh až příští...
Co se stane s vaším smartphonem, když spadne do vody. Rozhoduje jedno číslo
Nějakou ochranu proti vodě má dnes skoro každý smartphone. Ale rozhodně ne každý můžete strčit do vody, aniž by se mu něco stalo. Na druhou stranu, takových, kteří by to podle výrobce měli přežít, je...
Pozor, iPhony zdraží, varuje odcházející šéf Applu
S nákupem nového zařízení od Applu si pospěšte. Firma oznámila, že se chystá zvýšit ceny svých produktů, a to z důvodu růstu nákladů na paměťové čipy. V rozhovoru s listem The Wall Street Journal...
Pašují alkohol na stadiony v mobilech. Šetří tak hodně peněz
Ceny občerstvení jsou na aktuálním MS ve fotbale dost vysoké. Až na výjimky je vlastně jedno, jestli se chcete osvěžit v Mexiku, Kanadě nebo v USA. Tamní fanoušci jsou na vysoké ceny zvyklí, a proto...
V Česku by mohl platit plošný zákaz mobilů ve školách. Odborníci to podporují
Vláda Andreje Babiše plánuje na českých školách zavedení plošného zákazu mobilních telefonů. Přinést by jej měl poslanecký návrh zákona, který má vstoupit k projednání do Poslanecké sněmovny. Národní...
Změnu šéfa vymyslel Apple dobře. Bude se však líbit zákazníkům?
Nastanou u Applu změny? Po patnácti letech v jeho čele končí šéf firmy Tim Cook, který tak naposledy odstartoval tradiční vývojářskou konferenci WWDC. Jeho vystoupení bylo poměrně tradiční a novinky,...
Tato kravinka k mobilu nás nadchla. Určitá skupina zákazníků to bude milovat
Může to být placka na klopu bundy, může to být přívěsek na kabelku nebo na klíče. Ale především to je přídavný hledáček fotoaparátu. Oppo představilo drobnost, která při nízké ceně může být velmi...