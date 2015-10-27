náhledy
Ačkoliv jsou chytré hodinky relativně mladou kategorií elektroniky, od svého uvedení do portfolií známých výrobců ušly pořádný kus cesty. Pamatujete si, jak vypadaly v podání Applu, Samsungu, Motoroly a dalších?
Autor: pro iDNES.cz
Při pohledu na první chytré hodinky od Samsungu (Galaxy Gear) vám musí připadat, že se současnými modely nemají už prakticky nic společného. Hranatý design s výraznými rámečky okolo displeje zkrátka vypadají jako pořádné retro, jenže tento model dorazil na trh v roce 2013, tedy teprve před 13 lety.
Autor: mobil.idnes.cz
První plnohodnotné chytré hodinky od Samsungu přišly po boku tehdy moderního smartphonu Galaxy Note 3 a pyšnily se třeba pěkným Super AMOLED displejem a operačním systémem Android.
Autor: mobil.idnes.cz
Ve výbavě ovšem zcela chyběly senzory zdraví, hodinky počítaly pouze kroky. Na druhou stranu měly něco, co dnes u chytrých hodinek nenajdete, a sice zabudovanou 1,9Mpix kamerku na focení selfie fotek přímo ze zápěstí.
Autor: pro iDNES.cz
Samsung i další rok experimentoval s designem a další generace (Galaxy Gear S) nabídla opět něco i dnes prakticky nevídaného, a to dvoupalcový zakřivený displej.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky měly také vlastní slot na SIM kartu, takže se z nich dalo i telefonovat bez nutnosti připojit váš smartphone, navíc se zde objevil také senzor měření srdečního tepu. Skoro nám až přijde, že takovéto hodinky by se uživatelům líbily i dnes.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
První chytré hodinky od Applu přišly v roce 2015, série tedy letos slaví teprve jedenácté narozeniny. Je znát, že design se v mnoha ohledech za ty roky skoro nezměnil.
Autor: Mobil.idnes.cz
Apple si už tehdy potrpěl na styl a první generaci chytrých hodinek nabízel s celou řadou volitelných řemínků, od sportovních silikonových až po luxusní kožené nebo kovové tahy.
Autor: Apple
Nejvíce zastarale působí na dnešní dobu displej modelu, který má opravdu nehezké rámečky okolo.
Autor: apple.com
Hodinky ovšem měly integrovaný senzor sledující srdeční aktivitu, typickou otočnou korunku pro posouvání menu hodinek nebo třeba podporu mobilních plateb.
Autor: thetimepreserve.com
Design se u hodinek Apple Watch zlepšoval jen velice pomalu, Apple se u další generace primárně soustředil na vylepšení výkonu…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… nebo třeba nové funkce, jako byla v případě Series 2 integrovaná GPS. Hodinky navíc získaly i odolnost proti vniknutí vody.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mezi prvními modely chytrých hodinek nesmíme zapomenout ani na ikonu v podobě Motoroly Moto 360. Na tehdejší nabídku (rok 2014) šlo o náramně stylový model s hezkým kruhovým digitálním displejem a nestárnoucím designem.
Autor: Motorola
Displej sice nebyl zcela kruhový, kvůli zabudovaným senzorům byl kruh ve spodní části trochu useklý (říkalo se tomu „vyfouklá pneumatika“), ale i tak se nám líbil. Hodinky se navíc pyšnily operačním systémem Android (Wear OS).
Autor: Motorola
Ve výbavě dále nechyběl senzor srdečního tepu nebo utěsnění proti prachu a vodě (IP67). Přes bluetooth se už tehdy daly připojit například sluchátka a hodinky používat částečně samostatně.
Autor: Motorola
Druhá generace těchto hodinek se zaměřila na designová zlepšení, například menší variantu nebo lepší systém uchycení řemínků.
Autor: Motorola
Ale pojďme ještě o něco dál do minulosti. Značky jako Samsung nebo Apple předběhl tehdy ještě v oblasti mobilů a nositelné elektroniky relevantní Sony, které už v roce 2012 nabídlo model Sony SmartWatch.
Autor: iDNES.cz
Hodinky měly vlastní operační systém, čtvercový OLED displej a utěsnění proti prachu a vodě.
Autor: iDNES.cz
Ovládací prvky byly v rámečku pod displejem, podobně jako to tehdy měly i telefony s Androidem. V porovnání s modelem Galaxy Gear (vlevo) byly hodinky od Sony ještě o něco mohutnější.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I model od Sony podporoval instalaci dodatečných aplikací přes obchod Sony, včetně třeba i klienta sociální sítě Facebook.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Stejně jako Sony, i LG mělo okolo roku 2014 daleko významnější zastoupení na trhu s mobily, takže se očekávalo, že i tato značka nabídne model chytrých hodinek. Ten přišel v podobě model G Watch.
Autor: LG
LG G Watch stejně jako ostatní tehdejší hodinky disponoval čtvercovým displejem s poměrně masivními rámečky. Nechyběl operační systém Android (Wear OS) a třeba na tehdejší dobu poměrně unikátní funkce Always-on.
Autor: LG
Společně s modelem G Watch LG nabízelo také sourozence R Watch, který měl kruhový displej. Produktová série G Watch však v nabídce značky LG vydržela jen do roku 2017.
Autor: lg.com, iDNES.cz
Značce Huawei se v oblasti chytrých hodinek v posledních letech opravdu daří, první model přitom dorazil už v roce 2015. První Huawei Watch měl poměrně bohatou výbavu, která zahrnovala pěkný kruhový AMOLED displej nebo operační systém Android.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To bylo ještě v době, kdy Huawei měl přístup k plnohodnotnému Androidu. Hodinky byly navíc vyrobeny z prémiových materiálu, displej například chránilo už tehdy safírové sklíčko.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zde ještě můžete vidět srovnání modelu Huawei Watch s tehdejším konkurentem od Samsungu (Gear S2). Oba modely už vlastně vizuálně působí celkem podobně tomu, co na trhu najdete i v současnosti.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz