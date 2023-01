Samy zavolají pomoc, nabíjí je slunce. To umějí jen unikátní chytré hodinky

U smartphonů v posledních pár letech vídáme spíše prvky střídmé evoluce. Tu se vylepší rozlišení fotoaparátu, tam se zrychlí nabíjení, jinde zase navýší úložiště pro data. Opravdu zásadní novinkou jsou především ohebné displeje, jenže ty jsou pořád spíše záležitostí pro nadšence než pro masy. Ve světě chytrých hodinek však máme daleko častěji pocit, že vidíme něco, co by nás ještě před krátkou dobou ani nenapadlo.

Chytré hodinky mají stále o něco větší volnost v designových kreacích. Zatímco mobily jsou v drtivé většině jen černé placky (tedy až na zmíněné ohebné modely), hodinky koupíte v nepřeberném množství různých stylů, barev a materiálů. Volnost mají i v samotném tvaru či typu displeje – kulatý, obdélníkový, tenký a protáhlý nebo klidně i analogový s chytrými prvky.

Ale to není to hlavní, čím nás chytré hodinky v poslední době dokážou tolik zaujmout. Řeč je teď o tom, že během posledních let se najde vždy alespoň jedna nová funkce, která umí opravdu přitáhnout pozornost.