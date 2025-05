Když Martina Morganová z Jihoafrické republiky začátkem dubna plavala s přáteli v moři poblíž přímořského města Tenby na západním pobřeží Velké Británie, tak si všimla plovací bójky, která se pohupovala na hladině. Předpokládala, že označuje jiného plavce.

Posléze si však uvědomila, že se jí uvolnil pásek, kterým měla k pasu uchycenou svoji bójku. Tu, kterou již proud unášel na širé moře a k níž měla připevněné chytré hodinky Garmin, podle fotografií pravděpodobně model Forerunner 745, které využívala k zaznamenávání dat v průběhu plavání.

Podle britské BBC sice zprvu zvažovala, že se za bójkou, respektive vzdalujícími se hodinkami vydá, ale přátelé ji přesvědčili, aby kvůli nim zbytečně neriskovala.

„Byl to vánoční dárek od manžela, takže jsem byla dost naštvaná,“ nechala se slyšet s tím, že kvůli značné vzdálenosti musela přijmout fakt, že o své garminy nadobro přišla. Ona ani její manžel Ed neočekávali, že by se s nimi kdy ještě shledali. O to větší překvapení bylo, když o tři týdny později volalo na manželův telefon neznámé irské číslo.

Volajícím byl Sean Corcoran, plážový umělec z jihovýchodního Irska. Právě on si v malé zátoce Ladies Cove poblíž irského Waterfordu všiml bójky. Corcoran proto ze zvědavosti zdolal útes, aby se dostal na pláž, kde následně zjistil, že jsou k ní připevněné chytré hodinky. Odnesl je domů, kde následně stiskl aktivační tlačítko, načež se rozsvítil symbol nabíjení. Hodinky tedy fungovaly. Díky tomu v nich posléze našel informace, které ho ve výsledku navedly až k původní majitelce.

Svůj nález včetně zjištěných informací z hodinek zveřejnil na facebookové stránce obyvatel Waterfordu. Právě její členové Corcorana informovali, že číslo uvedené u jmen je britským telefonním číslem. Kontaktování Eda a Martiny pak podle nálezce bylo otázkou pouhých dvaceti minut. Spolu s tím přišla i úleva.

Corcoran totiž po nálezu přemýšlel, zda hodinky nepatří nějakému plavci, který se ztratil či je v ohrožení života. „Na chvíli jsem byl znepokojen, dokud Ed neupřesnil, že je Martina v pořádku. Velmi se mi ulevilo,“ dodal.

Překvapením pak bylo zjištění, jakou dobu bójka s hodinkami na moři strávila. Informace o třech týdnech, během nichž se dostala od waleského Tenby k 240 kilometrů vzdálenému irskému Waterfordu, byla překvapující – podle nálezce to totiž vypadalo, jako by bójka s hodinkami strávila na slunci několik měsíců.

Corcoran svůj příspěvek na Facebooku následně zaktualizoval, upřesnil, že majitelku hodinek se podařilo dohledat. Za necelý den ho zhlédlo čtvrt milionu uživatelů. O pár dní později již hodinky poštou putovaly k Morganové.

„Jsem velmi vděčná irskému lidu a zejména Seanovi,“ nechala se slyšet náruživá plavkyně s tím, že i nadále bude své garminy při plavání používat. „Je to nejjednodušší způsob, jak zaznamenat, kde jste byli a jakou vzdálenost jste uplavali,“ dodala.