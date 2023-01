Syn měl už namodralé rty, matku k zavolání pomoci přiměly až Apple Watch

Marcella Leeová, moderátorka zpravodajského kanálu CBS 8 v San Diegu, se s diváky podělila o nepříjemnost, kterou s rodinou zažila při nedávné návštěvě lyžařského střediska Keystone Resort v coloradských horách. Rodina se ubytovala ve vysokohorském městě Dillon nacházejícím se téměř 2 800 metrů nad mořem. Přestože podle ní byli všichni na lyžování v takových nadmořských výškách zvyklí, tentokrát se jejich pobyt neobešel bez zdravotních komplikací.

Dvě noci po sobě totiž trpěli silnými bolestmi hlavy, tedy nejčastější a nejmírnější formou výškové nemoci, která se projeví dvě až dvanáct hodin po dosažení vyšší nadmořské výšky.

„Vzali jsme si ibuprofen a pili hodně vody, abychom zůstali hydratovaní, a usoudili jsme, že bude trvat jen pár dní, než se aklimatizujeme,“ informovala Leeová s tím, že v pátek ráno jí ovšem šestnáctiletý syn Keyes řekl, že se necítí natolik dobře, aby šel lyžovat. Pod dohledem otce prý poté celý den prospal.

V noci, když šla syna zkontrolovat, si všimla jeho namodralých rtů i konečků prstů. Podle jejích slov však byla tma a nebyla si tak jista, že vidí správně. Těžko říci, proč v tu chvíli nepoužila nějaký zdroj světla, ať už by to byl displej smartphonu či přisvětlovací dioda jeho fotoaparátu, aby se přesvědčila, že se nemýlí a mohla situaci obratem řešit.

„Najednou jsem si vzpomněla, že moje Apple Watch mají funkci, která měří saturaci kyslíkem,“ pokračovala ve vyprávění nepříjemné zkušenosti s tím, že hodinky poté rychle nasadila na synovu ruku a po 15 sekundách měla jasno. Hodinky blíže nespecifikované generace (okysličení krve umí měřit Watch Series 6 a novější) naměřily pouze 66% saturaci krve kyslíkem.

U zdravého člověka se má tato hodnota pohybovat mezi 95 a 99 %. Už při jejím poklesu pod 94 % je nutné stav dotyčného bedlivě sledovat, při hodnotách pod 90 % je nezbytné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Syn Leeové byl tedy v ohrožení života, za kritické se totiž považují už hodnoty pod 80 %. Pokud by saturace jeho krve kyslíkem klesla pod 60 %, tak by mu hrozila ztráta vědomí.

Leeová syna obratem převezla na místní pohotovost, kde lékaři po změření kritickou hodnotu saturace potvrdili. Od hodnoty naměřené hodinkami Apple Watch se lišila o pouhé jedno procento: lékařské přístroje totiž naměřily 67 %. Chlapec dostal obratem kyslíkovou masku a začal se zotavovat. Vše přitom mohlo skončit podstatně tragičtěji.

„Zeptala jsem se lékařského týmu v Coloradu, co by se stalo, kdybych čekala do příštího rána, protože jsem přemýšlela o tom, že ho nechám spát,“ podotkla Leeová. Dostalo se jí odpovědi, že synovi reálně hrozilo upadnutí do kómatu, pokud by hodnota saturace zůstala delší dobu na hodinkami naměřených 66 procentech.

Moderátorka dodala, že Keyesovi byl diagnostikován „výškový“ plicní edém, tedy otok plic způsobený právě nedostatkem kyslíku při pobytu ve vysokých nadmořských výškách. Průvodním znakem je cyanóza, tedy modravé zbarvení kůže a sliznic. Závažný otok plic může vyústit právě v poruchu vědomí až bezvědomí.

„V Coloradu se to („výškový“ plicní edém, pozn. redakce) týká pouze jednoho z 10 000 lyžařů,“ dodala Leeová, která nyní ví, že může mluvit o velkém štěstí a že na lyžařský pobyt jen tak nezapomene.