Všichni výrobci smartphonů lákají zákazníky primárně na své top modely. Třeba jako Samsung na čerstvě představené modely řady S26. A velmi zajímavou skupinou zákazníků jsou pro všechny značky mladí. Klidně patnáctiletí. Pokud pomineme skutečnost, že teenageři nemají běžně našetřeno na telefony 24 tisíc až 50 tisíc korun, tato cílová skupina preferuje iPhony.
Dělá to Apple naschvál? Levným iPhonem chce potupit veškerou konkurenci
Navzdory velkému svátku mobilů a přidružené elektroniky, barcelonskému veletrhu Mobile World Congress (MWC), uvede Apple na samostatné akci v době konání veletrhu nový dostupný iPhone. Dělá to...
Zatím největší letošní překvapení. Tak výborný foťák nikdo nečekal
Je to první model Motoroly, který nepatří do některé ze současných řad. Stojí nad modely Edge a výbavou se řadí mezi to nejlepší, co trh nabízí. Model Signature se navíc dočkal skvělého hodnocení...
Překvapení. Tak slušně vybavené mobily jsou opravdu jen za tak nízkou cenu
Dá se koupit dobrý smartphone za méně než pět tisíc korun? Pro mnohé to může být překvapení, ale nám se takové přístroje podařilo najít. A výběr je nečekaně slušný. Kdo pak chce ještě víc ušetřit,...
Vysílače 5G jsou závažný zdravotní problém, tvrdí americký ministr Kennedy
Americký ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert F. Kennedy mladší vyjádřil své znepokojení, co se týče negativního dopadu elektromagnetického záření 5G vysílačů na lidské zdraví. A to...
To zabolelo. Objednal si telefony, jenže pak začala válka
Stát se to v Česku, spustila by se lavina narážek na kvalitu doručovací služby. Ta však za neuvěřitelně dlouhou prodlevou mezi odesláním a doručením zásilky nestojí. Libyjský obchodník se objednaných...
Chtějí iPhony, protože konkurence se jim znechutila v mládí
Proč chtějí mladí uživatelé iPhony? Důvodů je víc, ale vedle toho, že je iPhone statusový symbol, to bývá třeba i kvůli ekosystému. Podstatnou výhodou Applu může být rovněž špatná zkušenost uživatelů...
Samsung představil smartphony, na které (ne)budete chtít upgradovat
Korejský Samsung představil smartphony očekávané řady Galaxy S26. Portfolio špičkových modelů opět obsahuje tři smartphony: základní Galaxy S26, větší Galaxy S26+ a špičkový Galaxy S26 Ultra....
Kyberšmejdi dál útočí. Operátoři blokují už třikrát víc podvodných hovorů
Mobilní operátoři v lednu zablokovali zhruba tři miliony podvodných hovorů, kdy podvodník zneužívá nepovinný parametr přenášející informace o telefonním čísle. To je třikrát víc, než byl loňský...
Během slavného karnevalu kradla. Nečekala, že policie bude také v kostýmech
Policisté z brazilského Rio de Janeira se v rámci tradičního karnevalu zaměřili mimo jiného i na zloděje mobilů. Mezi jeho návštěvníky vyrazili v utajení. Aby splynuli s davem, tak se převlékli do...
Zákazník se zeptá jednou a dál se nestará. Vodafone mění komunikaci
Významné zjednodušení a zrychlení doby řešení požadavků od zákazníků a zákaznic. Taková je vize české pobočky Vodafonu, která slaví 20 let svého působení na českém mobilním trhu. Změnu komunikace se...
Na papíře vypadal jako lepší volba, ale test ukázal překvapivý výsledek
Tenký Samsung Galaxy S25 Edge zrovna mnoho úspěchů neslaví, ovšem na poli fotoaparátů si vlastně vůbec nevede špatně. Jeho dvojitá sestava získala v hodnocení DxO Mark dobré skóre. To „odlehčený“ top...
Hokej s Kanadou přikoval Čechy k obrazovkám. O2 hlásí rekordní datový provoz
Operátor O2 tento týden zaznamenal nový absolutní síťový rekord, co se týče datového provozu. Postaral se o to i důležitý hokejový zápas Česka s Kanadou na zimních olympijských hrách v italském...
