Absurdní zákaz. Nesmí používat mobil za chůze, ale nikdo je nesmí pokutovat

Město doufá, že lidé pochopí, že chytrý telefon by neměli používat, když jsou v pohybu. Chodci, tedy pokud chtějí ve veřejném prostoru smartphone používat, by se podle vyhlášky měli nejprve zastavit, a to na takovém místě, kde nebudou bránit provozu.



V lednu toto japonské město nechalo zpracovat studii o používání chytrého telefonu na dvou místech. Zjistilo, že ze zhruba 6 000 chodců jich 12 procent používalo telefon při chůzi. V reakci na to byla vypracována nová vyhláška.

Ne všechna města jsou ovšem tak benevolentní jako japonské Jamato. Například ve východočínském Wen-čou, které na svém území od 1. ledna 2019 zakázalo „činnosti ohrožující vozidla a chodce“, hrozí chodcům, kteří vyhlášku ignorují, pokuta. Jak se ovšem ukázalo, jde spíše o pomyslné plácnutí přes prsty: jedna z hříšnic se totiž směšně nízkou pokutou „pochlubila“ na čínské sociální síti (více viz Ulici přecházela s mobilem v ruce. Dostala pokutu v přepočtu 33 korun).

To newjerseyské město Fort Lee sáhlo v roce 2012 po výrazně vyšším postihu. Místní policii totiž po dvaceti nehodách způsobených chodci, z čehož tři byly smrtelné, došla tehdy trpělivost. Policisté jen za jediný měsíc uložili pokutu za neopatrnou chůzi 117 lidem. Její výše činila 85 dolarů, tedy podle tehdejšího kurzu téměř 1 700 korun (více viz V New Jersey odešlete svou možná nejdražší SMS v životě).

Řada měst se nicméně s problematikou takzvaných smombies vypořádává i jinými způsoby. Instalují speciální semafory, například v nizozemském městě Bodegraven-Reeuwijk se ovšem se zlou potázali (více viz Chtějí chránit mobilem otupené lidi. Za nové semafory však sklízejí kritiku), či vyvíjejí speciální varovné systémy. Jeden takový představil i jihokorejský stavební ústav (více viz Došla jim trpělivost se smombies. Vyvinuli proto speciální varovný systém).

Maďarský Budakalász zvolil vlastní cestu: místní policisté se rozhodli proti smombies bojovat takzvaně na vlastní pěst. Jen za pomoci barev ve spreji. S posvěcením místního úřadu vytvořili papírové šablony a pomocí signálních barev vybrané přechody opatřili speciálními piktogramy (více viz Policejní zebra komando bojuje proti čumilům do mobilu).